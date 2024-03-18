強尼戴普才甩家暴男標籤！又遭控片場飆髒話辱罵《犯罪心理》女星
好萊塢巨星強尼戴普才甩開家暴前妻安柏赫德醜聞，帶著新作《杜巴利伯爵夫人》登上坎城影展、回歸幕前；近日，他又被美劇《犯罪心理》女星蘿拉格勞蒂尼指控，合作拍攝2001年電影《一世狂野》時，強尼戴普在片場對她連環飆髒話，令她深感心靈受創。
記者黃雅琪／綜合報導
蘿拉格勞蒂尼因演出美劇《犯罪心理》、《人在江湖》廣為人知，近日她上節目提到自己還是新人演員的時候，在拍攝電影《一世狂野》時，受導演指示要在強尼戴普講台詞時大笑，拍攝幾次都不太順利，突然間強尼戴普衝到她面前破口大罵：「妳他X的以為妳是誰？她X的閉嘴！我正在她X的講台詞，然後妳在那邊她X的搶鏡，真的是她X的白痴。」
蘿拉格勞蒂尼說，強尼戴普罵完後又教訓她一番：「現在不好笑了？妳可以她X的閉嘴了嗎？妳現在閉嘴就是妳應該有的樣子。」當年視強尼戴普為偶像的她，完全沒想過會被對方辱罵，蘿拉格勞蒂尼當下忍住淚水、完成拍攝，結束後強尼戴普向她道歉，坦言因為要用波士頓口音說話壓力很大，但她覺得這個道歉完全沒誠意。
※【NOWnews 今日新聞
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