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路跑／最香路跑真的要來了！台新女子路跑台中場3月24日正式起跑

▲最香路跑真的要來了！台新女子路跑台中場3月24日正式起跑，圖為台新女子路跑訓練營。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
▲最香路跑真的要來了！台新女子路跑台中場3月24日正式起跑，圖為台新女子路跑訓練營。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）

記者林之越/綜合報導

台新銀行連續七年冠名贊助的「WOMEN CAN! TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑」臺北場在4月14日舉行，而今年度特別舉辦的臺中場則是在3月24日正式開跑，也就是本周日！台新女子路跑為全台灣規模最大的女子路跑賽事，在亞洲更是國際女子路跑聯盟的三大馬拉松活動之一，每年吸引上萬名跑者參與，以下整理賽事相關資訊。

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台新女子路跑-台中場賽事細節

▲台新女子路跑的臺中場、臺北場，將分別在今年的3月24日及4月14日開跑。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
▲台新女子路跑的臺中場、臺北場，將分別在今年的3月24日及4月14日開跑。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
3月24日台新女子路跑臺中場3.8公里組別、10.2公里分別限額1,200名、1,700名，起點，終點皆為臺中中央公園，而臺北場的10.2公里、半馬組會從臺北市政府出發，3.8公里組則從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。

台中場的詳細路線如下：

10.2公里組

敦化路二段凱旋路口(起點) ＞ 凱旋路 ＞ 僑大八街 ＞ 經貿五路 ＞ 中科路 ＞ 大鵬路 ＞ 凱旋路 ＞ 經貿五路＞ 僑大路 ＞ 僑大三街 ＞ 黎明路三段 ＞ 中科路 ＞ 經貿路二段 ＞ 大鵬路 ＞ 凱旋路 ＞敦化路二段凱旋路口(終點)。

3.8公里組

敦化路二段凱旋路口(起點) ＞ 凱旋路 ＞ 僑大八街 ＞ 經貿五路 ＞ 中科路 ＞ 大鵬路 ＞ 凱旋路 ＞ 敦化路二段凱旋路口(終點)。

參賽禮與完賽獎勵

▲2024台新女子路跑台中場3.8公里組的參賽贈禮和完賽獎勵。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
▲2024台新女子路跑台中場3.8公里組的參賽贈禮和完賽獎勵。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
報名參加2024年台新女子路跑者，均可獲得專屬賽衣一件，半馬組別為背心，10公里及3公里組則為T恤。若成功完賽，半馬組別可以拿到完賽獎牌、完賽T一件、完賽毛巾一條，10.2公里組、3.8公里組則可以收到完賽獎牌一面。

▲2024台新女子路跑台中場10.2公里組的參賽贈禮和完賽獎勵。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
▲2024台新女子路跑台中場10.2公里組的參賽贈禮和完賽獎勵。（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
為了台新女子路跑，合作訓練夥伴adidas Runners Taipei特別開辦為期5週臺中場及6週臺北場，每週一次的女性專屬訓練營，賽事官方配速團隊也會參與團練，不過目前報名已截止。

此外，本屆賽事新增了「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金２萬元，目的是要鼓勵女孩們熱情邀約家人或好閨密們組團參加，相互激勵，一同創造美好回憶。

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