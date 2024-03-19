駁丈夫是319槍手！遺孀稱「阿扁下場老天安排」 陳水扁回應了
2004年台南金華路槍響劃破天際，時任正副總統的陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷，事隔10天被認定為兇手的陳義雄落海溺斃身亡，而遺書也遭毀壞，當年總統選舉結果出爐，陳呂配以不到1％的差距險勝連宋配，但留下疑點也讓其家屬質疑遭栽贓嫁禍，遺孀更強調先生絕不會做出此事，更稱「阿扁最後下場由老天安排」，對此陳水扁也回應《NOWnew今日新聞》「尊重並理解家屬說詞。」
記者陳威叡／台北報導
2004年3月19日的槍響，正副總統陳水扁與呂秀蓮負傷，而隔日的總統大選結果出爐，呂配以不到1％的差距險勝連宋配，就此影響台灣政治版圖，而遭專案小組鎖定的兇嫌陳義雄，則在案發10日後落海溺斃，遺書也遭毀壞。
事隔1年後，時任刑事局長的侯友宜宣布，直指開槍嫌犯就是陳義雄，並於同年8月宣布結案。而其遺孀陳李淑江至今仍認為丈夫遭冤枉，縱使政黨傾向偏藍，但不可能去開槍。另回憶起當時刑事局宣布丈夫為槍手後，專案小組公布家屬道歉錄影帶，但其實內容都是檢察官所準備讓她唸稿。
陳李淑江也反問自己，為何這種事會發生在自己家，對於陳水扁，「阿扁和他妻子最後會是什麼下場就讓老天安排吧。」
對於家屬的質疑與不諒解，陳水扁也回應《NOWnew今日新聞》，尊重並理解家屬的說詞，對於319槍擊案的看法，都寫在國史館訪談錄了，沒有補充。