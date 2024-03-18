靠AI競選贏過拜登！政治素人大爆冷　坦言「因為擅長科技取勝」

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有趣的是，這個來自美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的52歲科技企業家，過去從未踏足政治圈，本人也沒有親自踏上太平洋小島拉票，而是藉由遠距視訊方式，舉辦多次市民大會，甚至在競選網站在推出「AI帕默」聊天機器人功能，任何選民想詢問帕默的候選人經歷、政策方針或議題看法，以本人長相、聲音生成的虛擬人像就會宛如真人般親自回答。
《NOWnews》記者實際測試該網站的AI查詢功能，提問「如何看待美台關係」、「人工智慧會傷害民主嗎？」等問題時，「帕默AI」能夠清楚回應如台灣在半導體與晶片產業佔據重要地位，因此他認為美國和全球各國應該保衛台灣，同時他也相信自決權，不過如何與中國建立友善競爭關係而非敵對關係也相當重要；後者他則回應稱人工智慧在解決經濟挑戰等應用上反而能增進民主發展，但在取得公眾信任、用諸公益等方面仍至關重要。
帕默向《華爾街日報》指出，製作AI虛擬人像的成本大約2.5萬美元，相當於新台幣79萬元，而他也前往製作聊天機器人的工作室錄製聲音，讓帕默AI能夠模擬學習他在演講的語氣與措辭；帕默也指出，他意識到使用人工智慧可能造成的擔憂和風險，特別是在總統大選等敏感領域，但他仍舊看好這項技術，同時也稱相信自己會勝出的關鍵，一部分原因正是非常擅長科技。
帕默說，他認為自己的選民能感覺到這名候選人「一直都在」，不僅是因為舉辦了許多線上的視訊市民會談，更包含他運用AI與選民們交流。