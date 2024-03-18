邁向總統30年！蒲亭「無懸念」連任總統　得票率逾87%創歷史新高

靠AI競選贏過拜登！政治素人大爆冷　坦言「因為擅長科技取勝」

▲在美屬薩摩亞民主黨初選贏過拜登的候選人帕爾默（Jason Palmer）運用AI機器人幫助當地選民了解其經歷與政見。（圖／翻攝自帕默競選官網「PALMER FOR PRESIDENT」）
▲在美屬薩摩亞民主黨初選贏過拜登的候選人帕爾默（Jason Palmer）運用AI機器人幫助當地選民了解其經歷與政見。（圖／翻攝自帕默競選官網「PALMER FOR PRESIDENT」）

國際中心楊智傑／綜合報導

人工智慧（AI）的進步應用在生活各種面向，現在就連幫助競選也做得到！美國現任總統拜登確定代表民主黨角逐2024年大選，不過在初選期間他卻唯一輸給同黨一名運用AI幫助競選的政治素人帕默（Jason Palmer），而且帕默本人也從未踏上該選區進行拉票，最終卻因為「擅長科技」取勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國總統大選這次民主黨初選當中唯一讓拜登吃下敗仗的一個選區是美屬薩摩亞（American Samoa），也是美國在南太平洋的屬地，但在當地黨團會議（caucus）當中，候選人帕默以得票率56%，擊敗得票率44%的拜登，讓拜登吞下本屆黨內初選首次敗仗。

▲在美屬薩摩亞民主黨初選贏過拜登的候選人帕爾默（Jason Palmer）。（圖／美聯社／達志影像）
▲在美屬薩摩亞民主黨初選贏過拜登的候選人帕爾默（Jason Palmer）。（圖／美聯社／達志影像）
有趣的是，這個來自美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的52歲科技企業家，過去從未踏足政治圈，本人也沒有親自踏上太平洋小島拉票，而是藉由遠距視訊方式，舉辦多次市民大會，甚至在競選網站在推出「AI帕默」聊天機器人功能，任何選民想詢問帕默的候選人經歷、政策方針或議題看法，以本人長相、聲音生成的虛擬人像就會宛如真人般親自回答。

《NOWnews》記者實際測試該網站的AI查詢功能，提問「如何看待美台關係」、「人工智慧會傷害民主嗎？」等問題時，「帕默AI」能夠清楚回應如台灣在半導體與晶片產業佔據重要地位，因此他認為美國和全球各國應該保衛台灣，同時他也相信自決權，不過如何與中國建立友善競爭關係而非敵對關係也相當重要；後者他則回應稱人工智慧在解決經濟挑戰等應用上反而能增進民主發展，但在取得公眾信任、用諸公益等方面仍至關重要。

帕默向《華爾街日報》指出，製作AI虛擬人像的成本大約2.5萬美元，相當於新台幣79萬元，而他也前往製作聊天機器人的工作室錄製聲音，讓帕默AI能夠模擬學習他在演講的語氣與措辭；帕默也指出，他意識到使用人工智慧可能造成的擔憂和風險，特別是在總統大選等敏感領域，但他仍舊看好這項技術，同時也稱相信自己會勝出的關鍵，一部分原因正是非常擅長科技。

帕默說，他認為自己的選民能感覺到這名候選人「一直都在」，不僅是因為舉辦了許多線上的視訊市民會談，更包含他運用AI與選民們交流。

一戰成名！民主黨政治素人擊敗拜登　在「美國海外領地」大爆冷

AI與美國大選　ChatGPT分析檢察官筆錄後認證：拜登認知能力正常

川拜之戰再上演！拜登、川普跨過提名門檻　料將出馬2024大選

路透民調：拜登主打川普威脅民主　較難打動非裔選民

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞