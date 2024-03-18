董至成否認怒飆銀行員！自嘲不是VIP 反擊爆料：子虛烏有
資深諧星董至成甩肉18公斤，轉型當歌手發片，演藝事業再創高峰，連入手的數張台積電股票也大漲，讓他笑得合不攏嘴，沒想到卻有銀行員向媒體控訴他耍大牌，接到客服電話竟嗆聲「你知道我是誰嗎？」自稱是該銀行的「VVVIP會員」，事後向銀行高層投訴，讓銀行員被痛罵。對此，董至成強烈否認此事，澄清這項爆料是子虛烏有、空穴來風，除非遇到詐騙電話，否則不可能大聲罵人。
記者江芷稜／綜合報導
董至成過去以反串客家細妹「董月花」的形象暴紅，螢幕形象相當親切，傳出耍大牌新聞令人訝異，他也以網紅口頭禪幽默回應「很玄哦，真的很玄哦」，強調自己個性非常隨和、友善、平易近人，「印象中真的沒有以如此態度對待客服及任何人，更沒有銀行高層電話，當然也不是銀行VVVIP」，否認傳聞中的爆料。
他表示每一行都不容易，客服工作的確困難，每一位工作人員都值得尊敬，要體諒客服人員的辛苦，自己不會大罵銀行員，除非是特殊狀況，「因詐騙電話的猖獗，讓我誤以為這也是有可能，因為畢竟我也是有點年紀了」。董至成出面自清，獲得網友們力挺，畢竟他過去被拍到下雨天扶老人過紅綠燈，善心行為不脛而走，粉絲們根本不相信他會對銀行員口出惡言。
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