長榮航空倫敦航班「旅客洗手間內輕生」　空服員急搶救

總質詢羅生門！立院稱2度通知　洪申翰喊「我沒說謊別影射！」

▲對於議事處稱2度通知，洪申翰表示，至始至終都沒有被通知陳亭妃改書面，當天確實遵照議事處建議時間進場，強調自己絕無說謊。（圖／記者林調遜攝）
▲對於議事處稱2度通知，洪申翰表示，至始至終都沒有被通知陳亭妃改書面，當天確實遵照議事處建議時間進場，強調自己絕無說謊。（圖／記者林調遜攝）

記者陳威叡／台北報導

立法院上週院會總質詢，民進黨立委炮轟院長韓國瑜沒收質詢權，對此立院針對當天時序進行說明，提及11時許通知下午為羅明才、洪申翰，並在下午1時許再次致電所有質詢委員，並告知陳亭妃已改書面質詢。對此洪申翰今（18）日發文強調，自己並沒有說謊，請外界不用影射，至始至終都沒有被通知陳亭妃改書面，此外唱名3次不在場可跳過，不適用於總質詢。當天確實遵照議事處建議時間進場，「很遺憾，進場時韓院長已把我的總質詢跳過。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我沒有說謊，請不用望文生義的影射！」洪申翰表示，可以坦蕩蕩地跟大家還原最完整的真相，並提及今天有人發出上週五的時序說明，寫到當日11時許和下午1時許都有被議事處「通知」。

洪申翰表示，真相一為至始至終，都沒有被通知陳亭妃改書面。當日11時30分，接獲議事處通知，總質詢時間是3時，請在2時35分左右進議場準備，但當天院長韓國瑜在14時34分就已念過他的名字。

洪申翰說明，當天1時50分，議事處第2次打到他辦公室，但整通電話只有沒頭沒尾的說「羅明才可能質詢不到15分鐘」（但羅明才根本總質詢遲到，沒能質詢），但完全沒有提到，陳亭妃改為書面。事實上，在辦公室接到第2通電話的時候，總質詢的電視螢幕上還清楚的標示，陳亭妃委員是口頭質詢。

洪申翰強調，一直都沒有從議事處收到陳亭妃改書面的訊息。而議事處建議進場的時間，就是14時35分。以上的訊息，和過去前幾天的發文和受訪並無違背。

真相二為，唱名三次不在場可跳過，不適用於總質詢。洪申翰說，許多人會以《立法院議事規則》第29條「登記發言之委員，經主席唱名3次仍不在場者，視為棄權」來說院長符合議事規則，那顯然沒看清規範。

洪申翰表示，該規定是規範「廣泛討論的登記發言」，而非是總質詢的議事程序。立委的總質詢是《憲法》賦予的權利，和議事規則的位階層次不同，兩者不能相提並論。

最後洪申翰說，希望所有關心的朋友，可以基於事實來評論，而上週五自己確實照著議事處建議的時間進場，但當然很遺憾，進場時院長已把他的總質詢跳過，「我想，這是任何人都不願遇到的事。」

立院總質詢首次「開天窗」　院長韓國瑜補破網邀3黨鞭今朝野協商

韓國瑜找3黨鞭補救！傅崐萁堅持照議事規則　綠委總質詢重來無望

立法院總質詢提前休息！韓國瑜疏於管理？他批：柯建銘也有責任

總質詢風波藍嗆照規則何錯之有？柯建銘：勿淪「法律兵馬俑」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞