總質詢羅生門！立院稱2度通知　洪申翰喊「我沒說謊別影射！」

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洪申翰表示，真相一為至始至終，都沒有被通知陳亭妃改書面。當日11時30分，接獲議事處通知，總質詢時間是3時，請在2時35分左右進議場準備，但當天院長韓國瑜在14時34分就已念過他的名字。
洪申翰說明，當天1時50分，議事處第2次打到他辦公室，但整通電話只有沒頭沒尾的說「羅明才可能質詢不到15分鐘」（但羅明才根本總質詢遲到，沒能質詢），但完全沒有提到，陳亭妃改為書面。事實上，在辦公室接到第2通電話的時候，總質詢的電視螢幕上還清楚的標示，陳亭妃委員是口頭質詢。
洪申翰強調，一直都沒有從議事處收到陳亭妃改書面的訊息。而議事處建議進場的時間，就是14時35分。以上的訊息，和過去前幾天的發文和受訪並無違背。
真相二為，唱名三次不在場可跳過，不適用於總質詢。洪申翰說，許多人會以《立法院議事規則》第29條「登記發言之委員，經主席唱名3次仍不在場者，視為棄權」來說院長符合議事規則，那顯然沒看清規範。
洪申翰表示，該規定是規範「廣泛討論的登記發言」，而非是總質詢的議事程序。立委的總質詢是《憲法》賦予的權利，和議事規則的位階層次不同，兩者不能相提並論。
最後洪申翰說，希望所有關心的朋友，可以基於事實來評論，而上週五自己確實照著議事處建議的時間進場，但當然很遺憾，進場時院長已把他的總質詢跳過，「我想，這是任何人都不願遇到的事。」