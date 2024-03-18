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比特幣慘跌心好痛！立委曾賺6.6倍下莊　秘訣：別聽到消息就投資

▲國民黨立委李貴敏曾靠比特幣大賺6.6倍。(圖／資料照片)
▲國民黨立委李貴敏曾靠比特幣大賺6.6倍。(圖／資料照片)

記者莊蕙如／台北報導

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）近期才衝上7.4萬美元的歷史天價後，出現兩度跌幅，讓不少投資人損失慘重，近17萬人遭「強制平倉」。國民黨立委李貴敏日前接受採訪表示，她曾為了了解虛擬貨幣及防制洗錢漏洞，教EMBA（高階經營管理碩士班）學生進場少量買比特幣，不僅成功「下莊」，還大賺6.6倍出場。

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身為財經立委的李貴敏日前接受採訪表示，年輕時單純就買房跟存錢。她說，一開始錢都擠到房貸上，也沒什麼餘錢，等到後面現金存款慢慢多了一些，加上身為國際事務所的律師，接觸的友人來自海內外四面八方，就開始接觸股市或是其他金融商品。

李貴敏表示，「要了解新興金融商品，至少自己要先操作過一次」。李貴敏2010年她教授虛擬貨幣，為了了解比特幣這項剛問市的新興金融商品到底是什麼，她就讓學生實際進場操作看看。

2017年李貴敏又為了解虛擬貨幣是否該納入洗錢防制法，再度讓學生再回去做一次比特幣，了解什麼狀況下會失控。

李貴敏回憶2010年第一次進場比特幣時，一單位價格才約6百多元美金，2017年9月再度進場時，當時一單位已經達到3千多美金，到當年12月更是急速飆升到2.3萬美元，短短半年漲6.6倍，李貴敏就叮囑學生該是出場的時間了，她笑稱當時還跟學生說「你們不出場的話，老師恐怕會被學校開除呀」，果真全體安全下莊。

李貴敏說當時目的是為了了解商品，清楚交易的流程，才能搞懂洗錢防制規劃。但二次進出場讓學生都大賺錢，後來學生們的老公、老婆或是男女朋友還來開心表達感謝。

李貴敏強調，每一個年代有每一個年代不同的投資理財標的，最傳統的投資標的不見得適用現在，投入的時間點也很重要，時間不對風險就很高。

李貴敏說，像央行升息、財政政策、社會資訊、政治風險這些變數在理財投資時都要考慮進去，近來外資大舉提款台股，也與國際局勢與政經環境都息息相關，年輕人應該要多看，不要一聽到什麼消息就投資。

李貴敏強調「將來的流通變現性也非常重要」，每個人應依自己不同的狀況做不同的投資。


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