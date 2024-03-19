阿扁「魔性迷因圖」吸睛　特赦成賴清德燙手山芋

被稱為「台灣之子」前總統陳水扁，過去成功翻轉國民黨政權，成為台灣史上首位非藍營總統，但歷經8年任期卸任後，涉及國務機要費案與家庭密帳案，雖其堅不認罪，卻對於阻斷民進黨執政影響深鉅，直接衝擊2008年蔡英文選情，如今仍在保外就醫階段，但仍不時針對政壇新聞針貶時事，甚至開始製作「魔性迷因梗圖」，成功吸引年輕人目光。外傳近期綠營再度討論特赦一事，並聚焦3可行方案，外界都在關注總統當選人賴清德是否會處理燙手山芋。
記者陳威叡／台北報導
陳水扁在2000年總統大選時，擊敗分裂的國民黨，以接近4成得票率成功勝選。就任總統時實現了台灣首次政黨輪替與政權和平轉移，也讓民進黨首度執政，而其出生台南西庄里的佃農家中，從貧苦家庭成為國家領袖的勵志故事，更被譽為「台灣之子」。
而陳水扁在執政末期爆發貪污事件，讓昔日戰友施明德發起「百萬人民反貪倒扁運動」，日後聲勢也一落千丈，而卸任後司法案件部分，判決定讞在服刑中已獲報外就醫，另有法院裁定停止審理部分。
陳水扁在2015年獲保外就醫，當初台中監獄命其遵守「不進會場、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等規定，卻遭外界質疑頻踩紅線，去年更為愛子陳致中現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交請願書，認為《選罷法》修法褫奪公權不符合比例原則。
此外陳水扁也積極經營社群平台，不時針對政壇新聞針貶時事，此外也時常製作「魔性迷因梗圖」，成功吸引年輕人目光。而總統蔡英文任期即將屆滿，8年來未處理特赦阿扁的敏感議題，如今總統當選人賴清德即將上任，外傳黨內再度討論特赦一事，並聚焦3可行方案，外界都在關注總統當選人賴清德，是否會處理燙手山芋，對此陳水扁曾回應「毫無所悉」。