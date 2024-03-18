大谷翔平7局打完提前跟家人搭車離開！愛妻田中真美子左手有亮點
道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（18）日在道奇隊最後一場熱身賽出戰韓國隊先發出賽，打二棒，大谷在三打席打完，7局提前離場跟家人離去，而新婚妻子田中真美子也在球場觀眾席，跟母親大谷加代子一起觀戰，田中的左手戴上「婚戒」，閃閃發光，也跟大谷家人感情很好，大谷也搭上巴士離開球場，道奇隊終場以5:2擊敗韓國隊。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在韓國高人氣，不管是訓練及練習，只要出賽，都受到球迷掌聲歡迎，大谷也努力想要敲出安打，可惜3打數都熄火。
大谷不只自己受到注意，愛妻田中真美子也一直被球場大螢幕「伺候」，球場也發出歡聲。
大谷雖然沒有敲安，但是田中真美子也為他鼓掌鼓勵，並且在7局大谷被代打換下後，也收到通知離場。
道奇隊這場由Max Muncy在首局敲出安打先馳得點，3局上尹棟熙敲出內野滾地球追平比數，姜白虎高飛犧牲打超前比數為2:1。
道奇隊3局下由捕手Will Smith敲出適時安打反超比數，加上Max Muncy二壘安打把比數超前到4:2。道奇隊野手Chris Taylor再度開轟，最終道奇就以5:2輕鬆贏球。
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