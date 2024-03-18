安海瑟薇「胸前無防備」被看光！突當眾淚灑電影院高喊：我太愛你
安海瑟薇與尼可拉斯葛拉辛主演新電影《The Idea Of You》，兩人在片中大談「姊弟戀」引人注目，預告片上架串流平台亞馬遜之後，截至今（18）日已達到1016萬次觀看，成為亞馬遜史上最高點擊的電影預告片。近日男女主角出席全球首映會宣傳，安海瑟薇放送低胸火辣身材，還在映後感動到當眾灑淚、說不出話，回應示愛影迷：「我太愛你！」
記者黃雅琪／綜合報導
電影《The Idea Of You》日前在德州西南偏南電影節（SXSW Film）舉行全球首映會，女主角安海瑟薇穿著低胸小洋裝亮相，展現出豐滿的上圍，長髮飄逸的她整個人女人味十足，一出場就是鎂光燈焦點！男主角尼可拉斯葛拉辛穿著率性西裝登場，不僅使出電眼迷倒所有人，還展現紳士風度貼心保護安海瑟薇移動。
首映會拍照完畢後，安海瑟薇與尼可拉斯葛拉辛加入映後宣傳活動、回答影迷問題，想不到她卻突然被影迷的歡呼聲感動、當場落淚，甚至感動到說不出話來，影迷高喊：「我愛妳！」聲援安海瑟薇，也得到女神暖心回應：「我太愛你！」安海瑟薇事後也坦言，這場首映會令她永遠難忘。
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