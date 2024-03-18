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收容所待半年沒人認領！開朗橘貓性格變了　牠失落躺平：沒人要我

▲小橘貓待收容所半年後，開朗模樣消失了，可憐模樣瞬間引發網路瘋傳，也讓事情出現轉機。（圖／取自臉書Pennsylvania SPCA）
▲小橘貓待收容所半年後，開朗模樣消失了，可憐模樣瞬間引發網路瘋傳，也讓事情出現轉機。（圖／取自臉書Pennsylvania SPCA）

記者潘毅／綜合報導

在收容所等待的時光太痛苦了！日前在美國賓夕法尼亞州的一個動物機構內，有一隻流浪橘貓獲得收容，因為性格相當親人，志工本以為牠會很快找到新主人，沒想到時光一晃眼半年過去，有緣人卻都沒有出現，也讓親人小橘開朗模樣消失了，落寞躺在紙箱內，可憐模樣瞬間引發網路瘋傳，也讓事情出現轉機。

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美國賓州防止虐待動物協會(Pennsylvania SPCA)，在2023年10月份收容了一隻名叫布萊恩(Brian)的橘貓，起初牠就相當親近人類，不同於一般浪浪會有著警戒心，對志工與來訪者相當友善，因此志工認為，布萊恩會很快找到新家。

▲橘貓布萊恩相當親人，卻在收容所待半年才獲得新主人青睞。（圖／取自臉書Pennsylvania SPCA）
▲橘貓布萊恩相當親人，卻在收容所待半年才獲得新主人青睞。（圖／取自臉書Pennsylvania SPCA）
沒想到時間一天天過去，布萊恩雖然展露了親人的性格，但都沒有出現有緣人將牠帶回家，這也讓布萊恩發現沒有人要自己，開朗的模樣也逐漸消失，後來更常常整天待在自己的紙箱窩內不出來，失落的看著外界的變化，彷彿在說著：「沒人要我」。

這樣的狀況也讓志工相當心疼，決定在臉書粉專上發文說出布萊恩的故事，結果立刻獲得廣大迴響，超過1.1萬人分享貼文廣泛傳播，更在3月13日這一天，便出現有緣人表示要將布萊恩領養回家，展開全新的貓生。

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