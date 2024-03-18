福建海警尋獲金門2失聯釣客！中國國台辦：盡快安排人船返回
金門縣25歲胡姓、40歲吳姓釣客出海釣魚失聯，海洋委員會海巡署表示，兩人被中國福建海警尋獲，正在與相關單位協調接返方式。中國國台辦今（18）日晚間回應稱，目前2人身體狀況正常，福建方面將盡快安排人、船返回金門，「兩岸本是一家人，海上突發險情時雙方互相救援是理所應當，彰顯兩岸同胞之間的血脈感情。」
國際中心楊智傑／綜合報導
海巡署昨晚6時30分接獲報案，指兩名釣客上午11時30分駕駛動力浮具（波特船）自溪邊海水浴場出海，下午3時許失聯，後經派人員搜尋，並透過管道聯繫中方協助搜救，今天凌晨5時5分許接獲家屬通知，指兩人油料耗盡，凌晨4時15分漂流到中國圍頭港外被中國海警尋獲。
國台辦發言人陳斌華指出，福建海警在圍頭灣海域發現因失去動力求救的1艘無船名海釣船，救起2名金門釣客後立即對其開展醫療救助和人道關懷，為其提供熱水、食物、棉服等，並派專人陪護。目前，2人身體狀況正常，並已打電話回家報平安；福建方面將盡快安排人船返回金門。
國台辦也順勢表示，中國方面堅持以人民為中心，「向來高度重視維護兩岸人民生命財產安全；兩岸本是一家人，海上突發險情時雙方互相救援、守望相助是理所應當，體現了人道主義精神，更彰顯了兩岸同胞之間的血脈感情。」
相關人士透露，兩名釣客平時就有海釣習慣，昨天駕駛的船隻配備簡易，沒雷達定位系統，幸好被尋獲。