頻向韓國瑜遞橄欖枝 盧秀燕讚許淑華「下世代重要女性領導人」
台中市長盧秀燕因高民調，被看好2028參選總統大位，支持者甚至在網路成立「盧韓配」社群。盧秀燕今到南投出席「女性縣市長聯盟」活動，不僅頻頻讓出「C位」，還大讚韓系大將縣長許淑華美麗又能幹、「我看好她是下個世代重要的女性領導人」，成為地方政壇熱門話題，討論她是否正積極向立法院長韓國瑜遞出橄欖枝。
記者顏幸如／南投報導
盧秀燕上週一反平日對人事案的低調，親口證實自己和韓國瑜直接敲定，同意借將前台中市新聞局前副局長廖烱志，出任立法院總務處長。今（18）日下午她出席「女性縣市長聯盟」活動，致詞時公開稱讚主辦縣的南投縣長許淑華「美麗又能幹」、「我看好她是下一個國家重要領導人之一」。
盧許兩人曾在立法院共事，雙方有多年交情，過往選舉時，高人氣的盧秀燕也曾到南投為許淑華站台，但從沒用過「國家重要領導人」等字眼，此言一出，當場9縣市隨行人員不禁豎起耳朵。
盧秀燕的副市長鄭照新，是韓國瑜高雄市長時期的新聞局長，但韓、鄭的淵源不如韓、許來得深！許淑華在韓國瑜競選高雄市長、總統期間二度擔任競總發言人，並以「神力女超人」扮相打開全國知名度，一直被歸類為韓系立委、韓系縣市長。
今天幾次拍照時，即使旁人刻意讓出C位，甚至拉著她上陣，盧秀燕仍多次謙讓，堅持不當主角。甚至活動結束後受訪時，許淑華表示女性縣市長臨時提案，籲請中央正視電價調漲將帶來的傷害，表示將由盧秀燕代表女縣市長與中央溝通，眾人轉頭看盧秀燕，以為她會接著發言，不料盧秀燕僅稱讚許淑華「講得很好、很棒」，就將訪談結束，在場媒體一陣訝異。