李亦伸專欄／名滿全台！「神岡Curry」黃瀚陞　台灣版河村勇輝？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃瀚陞未來應該多看看日本172公分控球後衛河村勇輝如何打球，這是他未來晉階、突破、成為超級後衛最重要修練。
跟高中河村勇輝對比，兩人球路、打法差異不小，黃瀚陞還有很大成長空間。
投籃：黃瀚陞優於河村勇輝。
評分：黃瀚陞5 vs.河村勇輝3(滿分5分)
投籃這技能和快速出手、接球就投，黃瀚陞無疑是這年紀和位置精英級別射手。河村高一、高二投籃還很平凡，他的進攻大多是突破、靠近籃框攻擊，另外就是攻防轉換+快攻。
河村投籃真正進化、提升，應該是在他進入職籃之後才有明顯拉升。
控球：河村勇輝優於黃瀚陞。
評分：河村勇輝 5 vs.黃瀚陞 3。
論控球、持球能力，河村是精英中的精英，河村天生就是打控球，負責組織、突破、創造空間和帶動隊友，凝聚團隊戰力，他從國中開始就是球隊領袖和指標精英。
黃瀚陞一直以得分、投籃、進攻為主，進攻得分和三分球一直是他主要工作和打球意識。從小發展不同，定位、責任和角色不同，兩人的球路、打法、專長發展也不一樣。
潢瀚陞還有很大成長和修練空間。
節奏：河村勇輝優於黃瀚陞。
評分：河村勇輝5 vs.黃瀚陞3
河村仍是精英中精英，這一點需要天賦，再多苦練不一定能成功和提升，但隨著比賽經驗增加和天生籃球智商，黃瀚陞可以更多學著河村，更多看河村打球和掌控比賽節奏方式，尤其是控球、持球、變速和突破時機，那是大多是與生俱來的直覺和對比賽感覺。
台灣籃球後衛很少有這種「靈性」和天生直覺，這種節奏感和對比賽直覺、理解、掌控能力，教練普遍都教不來，當年河村高中時來台打友誼、交流賽，他的控球、突破、速度、分球，根本像職業層級來打高中生。
這一點黃瀚陞只能盡力，只要夠準夠穩，投籃無懈可擊，他就算天生控球節奏感只能到天花板，但還是能為自己創造可怕戰力和提升。
視野：河村勇輝優於黃瀚陞。
評分：河村勇輝5 vs.黃瀚陞 3。
打控球，停球、掌控時機、傳球找到隊友，這種球場視野和靈性就像「魔法」，球迷總會被超凡傳球、視野、解讀比賽方式給震撼、感動。
河村就是世界級控球，他在2023籃球世界盃場均12分、6助攻，這種數據表現和能力在亞洲都是頂尖控球和組織者，精英級別控球。
黃瀚陞能修練的就是投籃更穩、拋投放球更自在，透過超凡投籃和三分球，吸引包夾、打亂對手、形成錯位，為自己和隊友創造更多空間，他同樣能打出非凡控球能力和絕妙傳球。
神岡Curry vs. 日本控球之神，高一黃瀚陞有無限可能，修練在個人，期待3年後神岡Curry與眾不同，五年後神岡Curry在中華隊打球。