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滅絕百年「魔鬼魚」驚喜現蹤！美科學家反曝背後警訊：未必是好事

▲美國科學家在3月初於大西洋發現被認為已經兩百年沒有出現的灰鯨。（圖／美聯社）
▲美國科學家在3月初於大西洋發現被認為已經兩百年沒有出現的灰鯨。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國科學家日前發現在大西洋（Atlantic Ocean）已被認為滅絕的「灰鯨」（Gray whale），時隔200多年竟然再次於該片海域現蹤捕獵，但科學家們在驚喜之餘也表達擔憂跡象，因為這頭灰鯨「不該在這裡」，這代表著的是全球暖化已經進一步影響了灰鯨賴以生存的食物鏈。

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根據科技媒體《生活科學》（Live Science）報導，美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的「新英格蘭水族館」（New England Aquarium）團隊在麻州南塔克特島（Nantucket）以南約48公里的海面上發現一頭灰鯨，當時該機構的一支航測隊正在上空作業時，意外發現了一頭疑似正在進食的鯨魚，經確認後才又驚又喜地發現這是已經兩百年沒有在當地出現的灰鯨（gray whale）。

由於上次在大西洋目擊灰鯨的紀錄已經超過200年，其主要活動水域都在太平洋，因此研究人員感到相當驚訝，一名研究人員歐布萊恩（Orla O'Brien）表示，自己原本還不敢大聲說是什麼物種，「因為聽起來很瘋狂」；另一名研究人員萊姆樂（Kate Laemmle）則稱自己的腦袋還在消化究竟看到的是什麼，「因為這頭動物不應該出現在這個水域裡」。

灰鯨的學名是「Eschrichtius robustus」，又被稱為「魔鬼魚」，平均體長約16公尺、36公噸重，一般可活50至60年，專家學者多半認為灰鯨在大西洋已滅絕。過去15年在大西洋、地中海水域只有僅5次的灰鯨目擊紀錄，研究人員認為在最近一次（2023年12月）在大西洋的佛州沿岸同樣罕見目擊到的灰鯨，應該和這次遇見的是同一頭。

研究人員表示，目前仍不清楚為何灰鯨會游至大西洋這個區域，但新英格蘭水族館在聲明中提到，受到全球氣溫上升影響，連接大西洋與太平洋的西北航道（Northwest Passage）如今已經時常不結冰了。

《國家地理》雜誌亦指出，當北極夏季結束時，這頭灰鯨可能會因為航道結冰而被困住。加州太平洋海軍資訊戰中心（Naval Information Warfare Center Pacific）研究人員瓜佐（Regina Guazzo）接受《國家地理》訪問時也提到，見到灰鯨未必是件好事，因為這代表了海冰融化影響鯨魚賴以為生的北極食物鏈，而額外淡水則會對全球洋流造成擾亂，進一步對氣候、溫度、糧食供應等帶來劇烈影響。

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