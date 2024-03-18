中職／首場猿象對決成投手戰！魏碩成5局失1分 中信2：1險勝樂天
在連續2日大巨蛋的熱身賽後，中信兄弟今（18）日馬不停蹄的南征斗六棒球場出戰樂天桃猿，力求止住二連敗。首場猿象對決上演投手戰，前4局戰成1：1平手，直到岳東華在5局上敲出三壘安打，並被高宇杰的犧牲短打送回本壘拿下超前分，最終幫助兄弟以2：1險勝樂天。
記者林之越/綜合報導
兄弟本日先發魏碩成雖然遭遇控球不穩問題，前5局就投出5次四壞球保送，但在3局下、5局下都成功度過失分危機，只有首局失掉1分。當局樂天陳晨威先選到保送，再靠林立的中外野二壘安打跑回本壘，這同時也是樂天本場唯一的1分。
另一方面，樂天先發洋投霸威斯主投4局也只被敲2支安打掉1分，用63球飆出6次三振。兄弟在3局上製造一、三壘有人局面，昨日在大巨蛋開轟的岳政華敲出追平樂天帶有1分打點的安打。
林華偉5局上登板投球，先是被岳東華敲出三壘安打，後續在高宇杰的犧牲短打下，護送回壘，幫助兄弟拿下超前分，最終2：1險勝樂天。
值得一提的是，兄弟接棒魏碩成登板投球的李吳永勤、李振昌、呂彥青還有吳俊偉完美守成，四人都沒有被樂天打線敲出安打。樂天官方也在比賽過後宣布，因觸身球退場的梁家榮無大礙。
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