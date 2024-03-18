兒盟5年前就有爭議！轉介「惡保母」非首例 新竹女童出養前猝死
北市1歲男嬰遭保母虐死案引發各界關注，民進黨立委林月琴今（18）日在立法院衛環委員會上痛批「這並非兒福聯盟第一次出事」，早在2019年新竹縣有一名女童在待出養期間，由機構媒合全日托保母，豈料2個多月後就猝死，直言「悲劇不斷發生，直到生命消失，政府才要改善嗎？」雖當時未定案是兒虐，但這也顯示出兒盟保母不是第一次出現相關爭議。
記者孫唯容／綜合報導
林月琴表示，新竹縣幼童「珮珮」在2019年申請出養，在等待出養期間，機構媒合24小時全日托保母，不過才全日托2個月，「珮珮」就突然離世，當時除了有感冒，頭部還有不明挫傷，醫師判定猝死，由於案件並未擴大追查，也未定調是兒虐，事後由媒合機構賠償出養家庭一筆費用。
林月琴質疑，如果有兒虐狀況發生，假設機構隱匿、地方政府未通報，中央如何處理？對此，衛福部長薛瑞元表示，必須有第二層監督機制，因為這類全日托育，通常是家屬無力照顧，一定要有各個不同來源的監督角色，才能夠雙重確認。至於隱瞞不通報，薛瑞元則認為，地方、機構隱瞞的機率不大，可能是中間有人疏忽。
林月琴也要求，中央應訂定出養等待期安置的法源依據，不能任由機構或地方政府做，並強制地方政府建立「訪視狀況良好」的名單。