陸網紅逛台灣魚市！一大包海鮮「結帳金額3位數」　在地人也嚇壞

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小鐘今（18）日發出的新影片中，他在台灣粉絲的熱情陪同下，前往高雄市梓官區的蚵仔寮漁港，體驗更加道地的台灣魚市場氛圍，而小鐘逛了一輪後，除了讚嘆市場內海鮮品項超多，也發現幾乎都有擺上牌子明碼標價，這點讓他相當讚賞。
隨後小鐘也遇到一攤熱情的老闆，雙方相談勝歡，買了鮑魚、以及澎湖的石蟹，老闆還將一些螃蟹、幾包鮮蚵贈送給小鐘，讓後者相當不好意思，還將一些鮮蚵放回架上，「大喊太多了吃不完」。
老闆同時也金句連發，表示「做生意要誠實以對才有未來」，最後結帳時，老闆更對小鐘笑說：「讓你Lucky一下」，一大包海鮮只收了700元新台幣。離開攤位後，熱心陪同的台灣粉絲，也向小鐘坦言：「如果這一袋要我們花台幣來講，應該要賣個3至4千元」。隨後小鐘又到另一攤魚販買了一條330元的東星斑。
隨後小鐘也前往當地的代客料理區，將剛剛買到的海鮮交付給餐廳進行料理，炸鮮蚵、蒜蓉鮑魚、沙茶炒螃蟹以及清蒸東星斑陸續上桌，四道菜代客料理收費為600元，總計只花費1660元就吃了一頓海鮮大餐。
這次體驗也讓小鐘大讚：「如果大家來高雄逛，一定要來這個市場看看，特別有煙火氣，而且都是當地人，沒有遊客，海鮮價格也比其他市場要低」。影片播出後，也吸引大批台灣觀眾大讚：「這老闆人真好，下次去高雄一定去光顧」、「老闆人真好，半買半送！連我也想去了 」、「高雄市梓官區蚵仔寮漁港，真的很讚，在地人也愛去」。
事實上蚵仔寮漁港位於台灣高雄市梓官區，在典寶溪出海口之北，屬於綜合性漁港，有遠洋漁業、現撈近海漁業和小型休閒漁船，在Google地標上擁有多達1萬5千多則評論，且維持4.2顆星的高水準，近年來也從傳統漁村轉形為觀光漁港及漁市場，還有漁貨拍賣，吸引大批觀光客前往遊玩。