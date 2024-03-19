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陸網紅逛台灣魚市！一大包海鮮「結帳金額3位數」　在地人也嚇壞

▲小鐘被高雄老闆熱情所折服，買了一大包海鮮「結帳金額3位數」，連在地人看了都驚訝。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
▲小鐘被高雄老闆熱情所折服，買了一大包海鮮「結帳金額3位數」，連在地人看了都驚訝。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）

記者潘毅／綜合報導

若想了解一個地方真正的文化，走入菜市場準沒錯！日前知名Youtuber「小鐘Johnny」飛來台灣旅行，最新片中他前往高雄的蚵仔寮漁港逛了一圈，沒想到收穫滿滿，被老闆熱情所折服，買了一大包海鮮「結帳金額3位數」，連在地人看了都驚呼：「若真要計價至少3到4千」。

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▲蚵仔寮漁港內許多攤販將漁獲明碼標價。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
▲蚵仔寮漁港內許多攤販將漁獲明碼標價。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
旅居非洲多年的中國旅行系Youtuber「小鐘Johnny」，日前飛來台灣旅遊，在台北逛了饒河夜市、還看了淡水紅毛城，近期影片他則與老婆動身前往南部，體驗不同的台灣風貌。

小鐘今（18）日發出的新影片中，他在台灣粉絲的熱情陪同下，前往高雄市梓官區的蚵仔寮漁港，體驗更加道地的台灣魚市場氛圍，而小鐘逛了一輪後，除了讚嘆市場內海鮮品項超多，也發現幾乎都有擺上牌子明碼標價，這點讓他相當讚賞。

隨後小鐘也遇到一攤熱情的老闆，雙方相談勝歡，買了鮑魚、以及澎湖的石蟹，老闆還將一些螃蟹、幾包鮮蚵贈送給小鐘，讓後者相當不好意思，還將一些鮮蚵放回架上，「大喊太多了吃不完」。

老闆同時也金句連發，表示「做生意要誠實以對才有未來」，最後結帳時，老闆更對小鐘笑說：「讓你Lucky一下」，一大包海鮮只收了700元新台幣。離開攤位後，熱心陪同的台灣粉絲，也向小鐘坦言：「如果這一袋要我們花台幣來講，應該要賣個3至4千元」。隨後小鐘又到另一攤魚販買了一條330元的東星斑。

▲在地粉絲也坦言，老闆半買半送的一大袋螃蟹、鮑魚等等，若以實際付款買下來，可能要花上3至4千元。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
▲在地粉絲也坦言，老闆半買半送的一大袋螃蟹、鮑魚等等，若以實際付款買下來，可能要花上3至4千元。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
隨後小鐘也前往當地的代客料理區，將剛剛買到的海鮮交付給餐廳進行料理，炸鮮蚵、蒜蓉鮑魚、沙茶炒螃蟹以及清蒸東星斑陸續上桌，四道菜代客料理收費為600元，總計只花費1660元就吃了一頓海鮮大餐。

這次體驗也讓小鐘大讚：「如果大家來高雄逛，一定要來這個市場看看，特別有煙火氣，而且都是當地人，沒有遊客，海鮮價格也比其他市場要低」。影片播出後，也吸引大批台灣觀眾大讚：「這老闆人真好，下次去高雄一定去光顧」、「老闆人真好，半買半送！連我也想去了 」、「高雄市梓官區蚵仔寮漁港，真的很讚，在地人也愛去」。

▲知名Youtuber「小鐘Johnny」飛來台灣旅行，最新片中他前往高雄的蚵仔寮漁港逛了一圈，收穫滿滿。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
▲老闆熱情招待，讓小鐘只花700元就買到一大包海鮮。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
事實上蚵仔寮漁港位於台灣高雄市梓官區，在典寶溪出海口之北，屬於綜合性漁港，有遠洋漁業、現撈近海漁業和小型休閒漁船，在Google地標上擁有多達1萬5千多則評論，且維持4.2顆星的高水準，近年來也從傳統漁村轉形為觀光漁港及漁市場，還有漁貨拍賣，吸引大批觀光客前往遊玩。

▲隨後小鐘也前往當地的代客料理區，最終四道菜代客料理收費600元。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）
▲隨後小鐘也前往當地的代客料理區，四道菜代客料理收費600元。（圖／取自Youtube頻道「小鐘Johnny」）

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