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網喊「中國三線城市贏台北」　當地年輕人內卷激烈、搶買2元麵包

▲中國一二線城市的生活成本不斷攀升。（圖／Pixabay）
▲中國一二線城市的生活成本不斷攀升。（圖／Pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近年來經濟與基礎建設的成長飛速，但在疫情後大批年輕人面臨就業困難挑戰，許多樓房建設也淪為爛尾鬼城，近期有網友在PTT討論喊「就連三線城市都贏過台北」，不過在中國微博卻有許多年輕人討論過去被認為生活狀態比較「安逸」、「舒適」的二線城市，如今也充滿嚴重內卷，就連專賣廉價麵包的「2元烘焙店」也吸引大批以大學生為主的年輕人日夜排隊。

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日前有網友在PTT發文稱，「認識很多台灣2000年後出生的年輕人，他們到中國旅遊後都大改觀，原本以為中國很窮，沒想到發現中國的城市建設贏過台灣很多，就連三線城市都贏過台北」，話題引發網友熱烈討論。

而在中國微博公眾號上也有相關討論受到熱議，根據全國第七次人口普查數據顯示，二線城市的人口平均年齡越來越年輕化，例如杭州的人口平均年齡是38.77歲、東莞的平均年齡只有33.4歲，然而隨著中國經濟增長持續下滑，許多年輕的打工族對一線大城市的激烈內卷感到疲憊，因此出現主動選擇從一線城市逃到二線城市的「降維生存」想法，沒想到中國二三線城市也出現掏空錢包的消費水平、遙不可及的房價。

討論文章當中提到以前被認為是安逸舒適的二線城市，如今有源源不斷的外來人口快速流入，而競爭的激烈更體體現在應屆生的起薪上。2021年，中國15個二線城市應屆本科生和碩士生的起薪分別是每個月人民幣5355和7079元，平均比一線城市同層次的起薪低了20%-30%。

不僅如此，這些地區的某些公司甚至還做不到基本的勞動保障，例如不給員工交五險一金，在2020年成都市兩級法院就受理了1.55萬件勞動爭議案件，光是去法院進行勞動仲裁的人潮都出現需要排隊等候的地步，文末也提到綜合就業市場競爭激烈、工作強度大、薪資比一線城市低，甚至得不到五險一金的保障，加上買房和租房的壓力也不輕鬆等因素，「二線城市正在卷瘋打工人的路上一往無前」。

與此同時，「2元麵包」的風潮從山東濟南吹起，很快在山東其他城市出現，然後又借助社交媒體傳向中國各城市，短短十個月這股針對年輕人銷售的風潮已拓展至南寧、昆明、南京、合肥。

「紅餐網」報導提到，這類店家當中最貴的麵包有巧克力、起司或奶酪，售價也僅為人民幣4元，而原味和棗泥的基本款則售價人民幣2元，低於大多數麵包店的標價。這些麵包雖口感緊實，但餡料極少，一口咬不到內餡，然而這極致的低價卻吸引了大量以大學生為主的年輕顧客，受訪的顧客就稱這種麵包「餡不多，但畢竟才兩塊，不能強求」、「沒餡的地方吃起來就像饅頭」，但大量收入仍讓這些店家能把廉價麵包店面開到北京。

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