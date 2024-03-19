纏訟5年！Uber點頭願賠「56億和解金」給澳洲司機 創下全球首例
線上叫車服務平台Uber於2012年進入澳洲發展，超過8000名計程車司機與租車公司業主們於2019年指控Uber破壞該產業必須領有執照的法律、使從業人士損失大量收入，並為此發起集體訴訟。在這場官司最後，Uber宣布同意支付2.718億澳元（約新台幣56.3億元）和解金，成為全球首例也是澳洲本地第5大的和解案。
國際中心楊智傑／綜合報導
Uber集體訴訟案原定於週一（18）在澳洲維多利亞州最高法院審理，不過於2019年代表超過8000名計程車司機提告的「莫里斯．布萊克本律師事務所」（Maurice Blackburn Lawyers）向外界表示，由於Uber提出和解，雙方也針對和解金額達成共識，因此這起官司已被撤銷，律師稱他們贏得了1.78億美元的賠償，相當於2.718億澳元。
澳洲計程車司機們指控，Uber於2012年進入該國後，不僅破壞了要求該產業必須領有執照的法律、破壞執照價值，更進一步瓜分獲利。律師事務所負責人唐納利（Michael Donelly）表示，Uber多年以來都拒絕賠償，不過在成千上萬名澳洲司機聯合起來之後，Uber不得不做出讓步。
這是澳洲史上金額第5大的集體訴訟和解案，等待法院批准和解案後，Uber就會據此支付和解金；此外，《BBC》報導則提到，Uber去（2023）年在法國曾贏得類似訴訟，因此在澳洲的和解結果創下全球首例。
Uber方面則表示，公司從未故意違法，「Uber十多年前創立時，世界各地都沒有共乘法規，澳洲也是如此。如今，Uber在澳洲每個州和地區都受到監管，政府也承認我們是全國交通運輸系統各種選項的重要一環。」
Uber對外聲明也強調，公司從2018年開始，就為澳洲計程車補貼計畫做出「重大貢獻」，並稱「有了今天提出的和解案，我們會將這些法律問題好好地留在過去。」