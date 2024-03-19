巷仔內／太陽花學運318那個魔幻之夜　我在現場

學運前那幾日，民間發起的反服貿行動如火如荼展開，蠢蠢欲動的氣氛讓立法院籠罩著一股山雨欲來的壓力。在發生「半分忠」事件後，當時在野的民進黨抗爭力道也逐漸加大。記得318白天，我才剛處理完時任立委的蕭美琴、吳宜臻絕食抗議的新聞，當晚，學生們就闖了進來。
晚間，民團、學生和群眾們，正在立法院群賢樓外的濟南路上舉辦守護民主之夜晚會，台上口號喊得激動，我心裡嘀咕，這只不過又是一場徒勞無功的活動罷了，就如同過往民間團體做過的那些行動劇、遊行、抗爭一樣，根本改變不了政策。然而，晚上9點過後，一切突然風雲變色。
一群記者同業原本都在群賢樓二樓的記者室寫稿，當時已快接近截稿下班時分，不料，外頭卻傳來陣陣騷動聲，我們走出記者室，從群賢樓二樓往下望，只見許多人突破警衛守備，紛紛衝進原本不得進入的立法院院區。而且不只從濟南路的側門，還有人從濟南教會側的圍牆翻牆進來，不斷朝議場方向奔去，一個、一個又一個，從數十個暴增到數百個人，我們看得目瞪口呆，明白「大事發生了」。
不到半小時，學生們在林飛帆等人的率領下攻佔了議場，學生拿起椅子堆成障礙物，擋住場內各個出入口，與警方形成對峙，且不斷爆發口角和肢體衝突，叫囂聲不斷。
議場內的學生嚴格管制出入，記者必須要拿出記者證才能進入採訪，這是我生平第一次踏入議場的一樓，因為依照規定，記者和民眾只得待在議場二樓的旁聽席和記者室，一樓只有立法委員和議事人員才可進入，連國會助理也不行，這是對立法委員的尊重。
然而，就在這一片吵鬧混亂之中，數百名學生和記者就站在原本被視為「神聖」的議場之中，學生們在主席台上高喊民主訴求，記者忙著拿起相機拍照、打開電腦寫稿，同時外面還有試圖攻堅的警察，這一切非常非常魔幻，卻是寫實。
什麼時候會結束呢？我心想。警方很快就會清場了嗎？學生馬上就會離開了嗎？什麼時候能下班呢？
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想不到，時間越晚，從四面八方湧入立院的群眾竟然越來越多，密密麻麻地包圍了立法院，大家或坐、或站，青島東路、鎮江街、濟南路、中山南路，滿滿的都是前來聲援的民眾，數量成千上萬。已經深夜了，大家臉上瀰漫著躁動不安的情緒，每個人都不知道，接下來會發生什麼事。
隨著情勢僵持不下，抗爭人數仍持續湧入，我了解這一天是不可能下班了，只好站在風暴的核心圈中一直拍照、錄影，不斷抄著筆記，為這歷史的一刻留下紀錄。不知不覺就天亮了，這一夜動盪讓整個台灣都不成眠，為期24天的太陽花學運正式展開。
十年一刻，太陽花學運確實為台灣政局和社會造成很大衝擊，也澈底扭轉兩岸情勢的發展。這場超大型「公民不服從」運動，除了驅動台灣政黨政治走向不一樣的發展，最大的正面意義在於，喚醒青年積極關注政治，甚至主動參與。
在學運之後，國民黨歷經大起大落的震盪，將執政江山拱手讓給民進黨。第三勢力開始崛起，社民黨、時代力量、台灣基進等小黨陸續成立，曾在台灣政壇開啟一段百花爭鳴的時代，然而並沒有幾年光景，現在又漸漸歸於沉寂，第三勢力的能量正歸攏在柯文哲、黃國昌的民眾黨。
不可否認，太陽花學運的影響，造成了現在柯文哲、黃國昌的政治地位，後來，當部分「覺青」轉變成為「小草」「阿北的信徒」，輿論對此有很大的不同討論聲浪，有支持也有質疑，但無論如何，可以肯定的是，在這十年以來關注政治的年輕人變多了。
曾幾何時，政治過去是年輕人鮮少碰觸的話題，打開報紙（在當年網路還不盛行的年代），永遠跳過前面的政經新聞、直接翻到後面的娛樂版、體育版。如果有同學聊起政治話題，甚至面紅耳赤地大聲辯論，就會被其他人貼上「政治魔人」的負面標籤。
近代台灣青年世代的政治啟蒙，有許多波浪潮。1990年的百百合學運是一波，2000年阿扁選總統也有一波，再來就是2014年的太陽花學運，幾乎以大約十年為週期的階段，讓年輕人越來越願意接觸政治和公共政策。
直到現在，年輕人大聲對政治表達意見、宣示自己支持的候選人，已是常態。選舉結果也不再如以往一樣都是由年長者左右，年輕人已明白，未來要由自己做主。除了投票，青年投入參選，更是所在多有。
只是，政治表態成為時下流行，這只是青年參政的第一步。必須能夠確實地明白各政黨的政見優劣，洞悉政治人物的謊言與真實，才能真正擁有政治自主權，而非人云亦云，或被一知半解的口號所煽動。
十年前參與太陽花的學生，現在大多已步入職場，是否成為「自己當初眼中討厭的大人」？也許有人已與現實妥協，也許有人仍堅持理想，每個人都走上不同的道路。確定的是，在結束了十年前那場驚天動地的抗爭後，台灣持續以穩定步調往前行，雖仍不免吵吵鬧鬧，但我們同在這一塊土地上，一邊回首過去，一邊為未來努力，繼續走，台灣將成為更好的台灣。