輝達GTC大會登場！黃仁勳宣布：新一代Blackwell GPU將問世
知名晶片大廠輝達（Nvidia）當地時間週一在加州聖荷西舉行的GTC大會，執行長黃仁勳發表主題演講，宣布重大消息：新一代人工智慧晶片Blackwell GPU以及名爲NIM的創新軟體即將問世。有分析認為，這意味著輝達在AI領域的佈局再度深化，並鞏固其AI晶片供應商的龍頭地位。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達正在用更強大的晶片來吸引客戶及新訂單，當前全球多間公司和軟體製造商，仍在爭先恐後想獲得「Hopper」H100和類似級別的晶片。黃仁勳在會議上介紹道：「Hopper很棒，但我們需要更強大的GPU」，透露輝達不斷追求技術創新，以滿足日益增長的AI需求的決心，首款Blackwell晶片被命名爲GB200，預計今年稍晚將上市。
報導提到，輝達每2年更新一次GPU架構，實現效能的大幅提升，這次推出的新晶片，具備強大的計算能力，還融入了專爲運行基於變壓器的人工智能而設計的「變壓器引擎」，這是支撐ChatGPT的核心技術之一，額外的處理能力將使AI公司能夠訓練更大、更複雜的模型。
除了硬體的升級，輝達還新推出NIM軟體，報導引述輝達高層表示，該公司正逐步從純粹的晶片供應商轉變爲平台供應商，類似微軟或蘋果，Blackwell也不只是一個晶片的名稱，更是一個全新的平台。
輝達此次還攜手亞馬遜、Google、微軟、Oracle等雲端服務巨頭，將透過雲端服務出售GB200的存取權，未來將有更多的企業和開發商，能夠輕鬆取得強大的人工智慧運算能力，進一步推動人工智慧領域的發展。不過，有關新款GB200晶片以及其系統成本，輝達並未透露具體資訊，有分析師估計價格不斐，但對於一間追求高性能、模型擴大化的AI企業來說，無疑是值得投資的選項。