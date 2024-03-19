科技股反彈、關注聯準會最新政策！美股收漲 標普中止連三跌
受到輝達GTC大會登場、市場靜待聯準會（Fed）最新貨幣政策指導等因素影響，美股主要指數18日普遍收漲，那斯達克和標普500指數均結束連續3個交易日的跌勢，科技股勢頭看好。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，本週踏入全球央行超級議息週，加上科技類股趁著新一波人工智慧熱潮，引領華爾街股市走揚；科技股方面，因蘋果正與Google洽談，要將Google的人工智能引擎「Gemini」融入iPhone，Google母公司Alphabet收盤股價跳升4.6%，蘋果漲0.6%。輝達舉行開發者大會前，股價一度漲5.2%，收盤則跌至升0.7%。
美股18日收盤，道瓊工業指數小漲75.66點或0.20%，收38790.43點；標準普爾指數上揚32.33點或0.63%，收5149.42點；以科技股為主的那斯達克指數則升130.28點或0.82%，收16103.45點；惟費城半導體指數小跌0.10點或0.00%，收4757.60點。
有分析認為，美股持續上揚，很大程度受到美國經濟增長比預期還要好，以及AI發展所帶來的樂觀情緒支持。不過也有專家提醒，10年期美債殖利率正處於關鍵水平，不排除掣肘股市升勢，若股市想擺脫對央行政策的依賴，本週的美國聯準會、日本央行議息，將是股市能否持續升勢的重點之一。