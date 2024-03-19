太陽花學運滿10周年　百人重返現場怒轟黃國昌：人格和假髮一樣歪

我是廣告 請繼續往下閱讀
太陽花學運屆滿10周年，昨（18）日晚間超過30個公民團體重回立法院，在濟南路上舉辦晚會。參與者們自製「轉守為攻，出關播種」、「自己的國家自己救」等標語，也有人仿效當年在活動會場綁上手寫布條，其中，民眾黨立委黃國昌儼然成為最引人注目的關鍵字，不少人批評：「黃國昌活成了自己最討厭的樣子」、「黃國昌人格和他的假髮一樣歪」。
經濟民主連合召集人、律師賴中強晚間登台致詞時也抨擊，黃國昌昔日擔任時代力量立委期間，時力版「兩岸協議監督條例」沒納入其主張的「過渡條款」，他說，「這個敬告對象就是包括黃國昌！」台下民眾則鼓譟高呼：「太離譜了！黃國昌背叛318」、「背叛太陽花。」
經濟民主連合等30多個公民團體同時發表「反對重啟服貿貨貿，拒絕中國政經脅迫」聲明，呼籲總統當選人賴清德與新國會，應該拒絕重啟與中國的服貿、貨貿談判。
聲明強調，新國會應該做出共同決議，要求中國政府放棄強加在與台灣協商的「一個中國原則」政治前提，長期而言，台灣國會仍應訂定「非政治性兩岸協議監督條例」，但現階段，在中國未放棄「一中原則」作為談判前提前，任何與中國的談判都應適用《兩岸人民關係條例》第5之3條的原則處理，視為「政治談判」，受更嚴格的監督規範。
聲明也指出，馬政府時期為求兩岸經貿整合，不顧台灣國家安全與經濟安全，大幅修正外人投資審查、對外投資與技術輸出法制，這些法規漏洞，在蔡政府任內未經全面檢討修正，賴清德新政府與新國會應善用國際地緣政治變動與全球產業鏈重組的時機，徹底檢討，填補各項法規漏洞。