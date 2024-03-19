318學運滿10周年　矢板明夫回顧：中國經濟失速、太陽花救了台灣

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就在那個時候，台灣爆發了太陽花運動。年輕人走上街頭，抗議馬英九政權的親中政策、反對台灣和中國簽訂服貿協定。記得當時我還有一些驚訝，想說為什麼今天穿梭於台北和北京的那些台灣政客、台商，看不清楚中共的本性，反而是生活在台灣的年輕人看得十分清楚。
矢板明夫說，我在產經新聞上，寫了幾篇支持台灣年輕人的文章。但是，說句老實話，親中的馬英九國民黨政權掌控了立法院半數以上的議席。我當時認為服貿協定很可能最終還是會被承認。可是沒想到，運動如滾雪球般擴大，「歷史上的今天」3月18日，年輕人佔領了立法院。抗爭居然成功了。
現在想起來，那一場太陽花運動對台灣非常重要。過去，在台灣和中國談判這件事情上，決定權掌握在少數政治菁英手中，年輕人是沒有發言權的。然而，如果台灣的經濟和中國經濟出現整合，吃虧最大的正是台灣的年輕人。
矢板明夫指出，在某種意義上，太陽花運動救了台灣。幾年之後，中國的經濟出現了嚴重的問題。大型房地產企業紛紛爆雷、高科技產業被歐美等國制裁，無數年輕人失業。
如果當年台灣把服貿協定簽下來的話，對中國的經濟依賴一定會更嚴重，自然很可能被中國的經濟失速牽扯進去。
而且，中國還會利用各種藉口要挾台灣。比如說，今天禁你的鳳梨、明天不買你的石斑魚，後天對你生產的石化製品加稅。台灣的經濟民生，一定會被中國牽著鼻子走，敢怒不敢言。
幸好，太陽花運動之後，台灣實現了政黨輪替。台商紛紛回流，台灣經濟也一點點地減少了對中國經濟的依賴。才有今天股市將近20000點的局面。真是天佑台灣。