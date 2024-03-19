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傳樂天祭新條款防出走！林襄爆跳槽「付百萬贖身費」　經紀人回應

▲林襄從樂天跳槽加入味全龍啦啦隊，傳出付了百萬贖身費，經紀人回應了。（圖／記者陳明中攝影）
▲林襄從樂天跳槽加入味全龍啦啦隊，傳出付了百萬贖身費，經紀人回應了。（圖／記者陳明中攝影）

記者薛羽彤／綜合報導

從樂天桃猿跳槽到味全龍的啦啦隊女神林襄，新的球季離隊引發熱議，現在傳出林襄離開樂天時，付了百萬元只為贖身。對此林襄經紀人莉奈回應：「我們有簽保密協定，所以我什麼都不能說。」甚至傳出樂天桃猿近期祭出「林襄條款」，樂天女孩們離團一年不能到別團發展，若違反規定得賠款上百萬元。

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▲啦啦隊林襄擁有豐滿的上圍。（圖／林襄FB）
▲啦啦隊女神林襄今年入主味全龍當「小龍女」。（圖／林襄臉書）
據《鏡週刊》報導，外傳林襄為了脫身，跳槽至味全龍，支付了百萬元賠償金給樂天桃猿，對此林襄經紀人莉奈回應：「我們有簽保密協定，所以我什麼都不能說。」但她表示與前東家關係並沒有不愉快，強調是和平分開，接下來也會有密切合作。

▲李多慧傳將簽約《晴空未來音樂》，成為企鵝妹、阿沁、金寶拉、DJ SODA等人的師妹，對此老闆Allen Wnag表示：「要以多慧韓國經紀公司代表發言。」（圖／NOWnews今日新聞）
▲李多慧不在樂天女孩公布的新賽季啦啦隊名單中。（圖／NOWnews今日新聞）
樂天桃猿啦啦隊今年大失血，除了林襄之外，還有李多慧、張語芯相繼離團，公司為防止女孩再出走，決定祭出「林襄條款」，球團要求女孩們必須簽下「離團一年內不能跳槽其他團」的規定。林襄現今已確定當「小龍女」，人氣超高的李多慧也傳出將入主味全龍，而樂天女孩昨（18）日舉行春訓記者會，公布新賽季的34位女孩名單沒有李多慧，樂天女孩官方則是回應，「目前還在談，如果有消息一定會跟大家說。」

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