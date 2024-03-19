批柯文哲、黃國昌轉向支持服貿　他：需再次發動公民不服從運動？

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2014年的3月份，國民黨佔多數的立法院，決定要以偷渡的方式，通過開放兩岸的服務業投資。以後我們在中國的投資行業可以放寬許多，例如醫院、印刷業、補教業、銀行業等等，台灣人可以在中國投資設點；而中國也可以在台灣投資類似行業，對於台灣的資本家而言，絕對是利多於弊，對於庶民百姓而言，如果不在意以後的頭頂上司老闆是中國人，當然也可以獲得更多就業機會，畢竟資金到位，工作機會一定會多。
呂秋遠批評，國民黨想要在30秒內，就通過這樣的議題，但是，如果真的通過了，到底會怎樣？通過以後，小七與全家有一半以上是中資、全聯頂好賣給中國人、台灣大車隊改名為中國台灣大車隊、以後進銀行，你的金融消費記錄也都會匯到北京的總公司、國泰醫院、長庚醫院改名為中國國泰醫院、中國長庚醫院，院長及各科主任由中國人擔任，我們能不能接受？
說實在話，能到中國設點的銀行、醫院、印刷業、計程車業，肯定都是財團以上等級，賺錢的肯定是蔡家、王家、郭家，不會是你家我家；而到台灣設點，對於中國的企業而言，這些資金只是九牛一毛。而中國的企業又深受政治體制的影響，哪天中國因為台灣要辦公投，小七宣布停止營業、中國台灣大車隊決定不開車、我們的信用卡消費記錄、醫院就醫記錄，全部都已經在中國北京的總部中。
說實在話，資金自由化的投資，是服貿協定可以為我們帶來的最大好處。如果，主詞不要是中國，或者是民主化的中國放棄以商逼政，平等的看待台灣，不要試圖併吞我們，我會很樂意接受。畢竟有資金流入各行各業，活絡經濟，又有高素質的中國管理幹部來台灣消費、居住，而我們的資本家又可以到民主中國投資，與其他國家平起平坐，在法治化的社會裡賺錢後匯回台灣，究竟有何不理想？
呂秋遠強調，然而，當時的政府，並沒有告訴我們，如果中國有天宣布全面撤資，我們該怎麼辦？如果中國片面撕毀協議，以反分裂法終止台商的優惠待遇，我們該怎麼辦？如果台資進入中國，有如泥牛入海，中資進入台灣，有如雷霆萬鈞，我們該怎麼辦？如果這些在民主國家都不會發生的事情，在中國發生了，我們該怎麼辦？
呂秋遠說，立法院想要強行通過這份協議，而當時的熱血民眾，發動了最後的公民不服從權力，把這份協議擋住了。往後的黃國昌，因為這件事成為了咆哮戰神的封號，柯文哲也當選了台北市長，然後，他們說，只要程序守好，內容實質不重要，也就是反服貿協議的協商過程不透明，但是不反對服貿協議。
他們兩個人，一個現在是第二大在野黨主席，在立法院全面支持國民黨，另一個是拋棄他原來創立的政黨，移到民眾黨，同樣全力支持國民黨。
他諷刺，往後的立法院，會不會需要我們再次發動公民不服從運動呢？當年打人的警察，10年後，他在哪裡呢？我不知道，我唯一能做的事，就是在該挺身對抗的時候，繼續努力。我相信，我們都是。謝謝這十年，讓我們明白了有些事，是需要時間證明的。