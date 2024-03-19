高顏值「特級女警」抓違停！下車瞬間電暈全場 5千人戀愛跪求IG
台灣高顏值警花不少，許多長相亮麗的女警引起在地鄉親的注意。近日中壢明德路新明市場一輛機車違停道路中央遭警方驅趕，兩名女警從警車下來的那瞬間，霸氣兼甜美的外貌讓5000多名網友都戀愛了，紛紛歪樓留言跪求IG。
記者賴禹妡／綜合報導
中壢明德路新明市場因大量攤商占用機車停車格，甚至在車道擺攤，引起周遭交通亂象。「黑色豪門企業」臉書粉專日前就PO出一段影片，一名機車騎士疑似是為了買菜，把車直接停在道路上，違規畫面引起警方注意。
只見警車到場後先是廣播驅趕「那摩托車誰的啊？隨便就停在路上，罰單都比買菜還貴，還不趕快把它移走？誰的摩托車！」但眼見沒人出面牽車，2名女警隨即下車查看，而綁馬尾的女警防彈背心上貼著「特級廚師」的徽章，另一名女警則留著俏麗短髮，高顏值的外貌反倒引起網友熱議。
影片吸引超過5000人按讚，眾人紛紛留言直呼「重點是摩托車還是女警」、「短髮的感覺好口愛」、「副駕女警帥氣，後座女警可愛」、「那兩位女警下車的瞬間，我連孩子的名字都想好了」。更有不少人敲碗女警IG「誰的摩托車不重要，小姐姐的IG連結咧」、「我要兩位警察小姐姐的IG」。