賽揚強投Bauer將交手紐約洋基！和墨西哥城紅魔鬼隊簽下短期合約
天才投手Trevor Bauer曾拿下過賽揚獎，但2021年因陷入性暴力案，遭大聯盟禁賽停職，2023年選擇和日職橫濱DeNA海灣之星簽下1年之約，近日頻繁釋出消息表示自己想回歸大聯盟。Trevor Bauer今（19）日在社群平台《X》上發文，宣布自己將和墨西哥聯賽的墨西哥城紅魔鬼隊簽約，並出席3月24日對上紐約洋基隊的比賽，打算以賽代訓。
記者林之越/綜合報導
Trevor Bauer的社群平《X》全文寫道：「我將於3月24日作為墨西哥城紅魔鬼隊的成員和紐約洋基比賽。此外，我也同意在4月11日至5月8日之間為紅魔鬼隊投球，透過比賽取代傳統的春訓。」「這是我保持投球狀態的最佳方式，如果我收到大聯盟的邀請，我也將能夠直接投入輪值行列，希望可以在星期日見到大家，迫不及待的想讓你們看看墨西哥棒球的魅力了！」
去年效力橫濱DeNA海灣之星的Trevor Bauer共出賽19場拿下10勝4敗，維持優質的2.76自責失分率，他生涯在大聯盟也累積83勝、69敗、防禦率3.79的成績。日前經紀人Rachel Luba受訪時就表示，「在大聯盟（MLB）舉行的冬季會議上，Trevor Bauer對於重返大聯盟的前途是光明的，目前已經與多支大聯盟球隊進行交涉，但現在還不方便透露，但也不排除持續為橫濱效力。」
Trevor Bauer在2021年時遭指控性侵女性，被大聯盟處以行政停職，雖檢察官在2022年2月決定不起訴，不過大聯盟仍對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，在經過長達7個月申訴與仲裁後，大聯盟在2022年12月將禁賽場次減少至194場，但後續被洛杉磯道奇裁掉。
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