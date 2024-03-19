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中國漁船金門翻覆引兩岸緊張！最新民調：46%不滿意政府處置

▲海委會主席管碧玲針對金門翻船案沒蒐證影片道歉。(圖 ／資料照片)
▲海委會主席管碧玲針對金門翻船案沒蒐證影片道歉。(圖 ／資料照片)

記者呂炯昌／台北報導

上（2）月14日，金門海域發生大陸(中國)漁民駕駛「三無漁船(無船名、無證 書、無登記)」越界捕魚翻覆事件，造成兩岸關係緊張，儘管海委會主委管碧玲為執法時沒蒐證影片致歉，但風波仍未平息，台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，46%民眾不滿意政府處置，滿意政府處置僅為32%。

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台灣民意基金會今日公布民調，當詢問:「一般說來，您對政府相關部門處理這件爭議性事件的表現，滿不滿意?」 結果發現：7.1%非常滿意，25%還算滿意，25.6%不太滿意，20.8%一點也不滿意，11% 沒意見，10.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成二基本上滿意政府相關部門對這一具高度政治敏感性事件的處理，四成六不滿意。不滿意者比滿意者多12個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，多數國人對政府相關部門處理這項事件的表現是不以為然的，是失望的。但這個事件的真相是什麼? 政府有責任在第一時間向社會大眾說清楚講明白。

不過，當詢問:「行政院最近(3/7)通過調整交通違規記點及檢舉措施，「未來十項 1200 元以下輕微違規不受理民眾檢舉」。請問您贊不贊成這項政策?」結果發現:34.4%非常 贊成，38.3%還算贊成，10.6%不太贊成，8.5%一點也不贊成，4.8%沒意見，3.4%不知 道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成三贊成政府調整交通違規措 施，「未來十項 1200 元以下輕微違規不受理民眾檢舉」，只有一成九反對。

游盈隆分析指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人認為「輕微違規不應窮追猛打」才是對 的政策。民主政治是民意政治，「政府施政應回應人民的喜好」更是金科玉律。高達七成三國 人贊成，這無疑是一個大快人心的政策，在蔡政府八年執政過程中相當罕見。當然，選前造成普遍民怨的這項嚴苛交通管制政策也是出自蔡政府手筆，行政院陳建仁內閣臨去秋波， 解人民於倒懸，必將獲得人民善意的回應。

台灣民意基金會本次民調訪問對象:二十歲以上成年人；抽樣方法:市話:自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話、手機：參照 NCC 公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號；訪問日期:113年3月11日 至113年3月13日；有效樣本:1,090 人(市話完成 762 份、手機完成 328 份)；抽樣誤差:在 95%的信心水準下,約 ± 2.97 個百分點加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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