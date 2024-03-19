中國漁船金門翻覆引兩岸緊張！最新民調：46%不滿意政府處置

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，多數國人對政府相關部門處理這項事件的表現是不以為然的，是失望的。但這個事件的真相是什麼? 政府有責任在第一時間向社會大眾說清楚講明白。
不過，當詢問:「行政院最近(3/7)通過調整交通違規記點及檢舉措施，「未來十項 1200 元以下輕微違規不受理民眾檢舉」。請問您贊不贊成這項政策?」結果發現:34.4%非常 贊成，38.3%還算贊成，10.6%不太贊成，8.5%一點也不贊成，4.8%沒意見，3.4%不知 道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成三贊成政府調整交通違規措 施，「未來十項 1200 元以下輕微違規不受理民眾檢舉」，只有一成九反對。
游盈隆分析指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，絕大多數台灣人認為「輕微違規不應窮追猛打」才是對 的政策。民主政治是民意政治，「政府施政應回應人民的喜好」更是金科玉律。高達七成三國 人贊成，這無疑是一個大快人心的政策，在蔡政府八年執政過程中相當罕見。當然，選前造成普遍民怨的這項嚴苛交通管制政策也是出自蔡政府手筆，行政院陳建仁內閣臨去秋波， 解人民於倒懸，必將獲得人民善意的回應。
台灣民意基金會本次民調訪問對象:二十歲以上成年人；抽樣方法:市話:自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話、手機：參照 NCC 公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號；訪問日期:113年3月11日 至113年3月13日；有效樣本:1,090 人(市話完成 762 份、手機完成 328 份)；抽樣誤差:在 95%的信心水準下,約 ± 2.97 個百分點加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。