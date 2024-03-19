名家論壇》楊威利／海巡署外離島困境

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※海巡署大型船舶呢？
2月14日西洋情人節當天發生陸籍漁船翻覆事件，由於獲救人員死傷加上第一線執法人員沒有蒐錄證據，進而引法一連串的後續效應，後續以中國海警宣佈常態性執法作結。
※金馬鄰近大陸的現實
事件癥結點是，陸籍漁船越界捕魚，海巡署2月14日新聞聲明如下：下午1時45分許，在金門北碇東1.2浬海域（禁止水域線內0.5浬）執行巡邏勤務時，發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，惟因該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名陸船人員不慎落海，立即展開搜救。
台灣的想法是這算是類似交通事故是「自撞身亡」，不關我們的事，後續也有救助、補償與舉辦超渡法會等事項，這對違反相關海事規定的陸籍漁民來說已是恩寬，部分人士甚至主張日後要嚴厲執法；這點等下還會提到中國如何的強力執法。
底下以假設的說法論述：這些自撞身亡的家屬一定會要求警方公佈相關的查緝紀錄，或是路口監視影像等等，希望執法單位能給個「交代」，現在的問題是，海巡署給不出這種「交代」，於是變成台語說的「雞嘴變鴨嘴」，到後面因為沒有影像晚見又成了政論節目的好題材。後續行政院宣佈動用第二預備金約2160萬元，為海巡署採購3061具密錄器，這事後補救的態度無法彌補中國的「借力使力」－我自己的漁民我自己管。
2月21日中國海警船登上金廈遊輪登檢，隨即各種中大型中國海警船出現在金門海域，金門禁限制海域外也是福建地區的經濟海域，出動海警船查緝不法，台灣莫可奈何，但對進入禁限制海域的海警船舶，我方就要強力回應。
※海巡署大型船舶呢？
強力回應的作法就是當中國海警船舶進來時，我方也派遣海巡艦艇跟隨，後續中國官媒影音照片中，可看到PP100之類的海巡署船舶，這種以小船對抗大船的樣態，被中國當成是「螳臂擋車」的範例。這種景象也被許多軍事專家拿來討論，甚至提到中國海警舶部分是軍艦退役轉任，海上硬碰硬時會吃虧云云。我們先從一則金門地方新聞談起。
2023年7月5日，金門地方新聞報導新建第14艘100噸級巡防艇10083艇抵達料羅港，金門海巡隊特地安排10081艇於港外噴水迎接，後續還有簡單祈福儀式；在根據海巡署官網資料，PP100噸巡防艇最低值勤人數為8人，用這樣小噸位的船舶對抗大型艦艇確實麻煩。大型船舶呢？不是依大堆艦艇嗎？
3月8日，海巡署艦隊分署舉行雲林艦交船與台北艦的命名儀式，那其他大型船舶怎沒有靠過去幫忙金門海巡隊呢？這原因一是水淺，二是沒船，水淺的說法比較難以說服大眾，因為中國大型海警船航行金廈海域，民眾也希望看到我們海巡大型艦艇馳援，對方可以我們不行，這很難用海文或天然因素來說明。
沒船可能是真的，目前地區海巡隊以PP100類的巡防艇當主力，其他大型船舶配置在「機動隊」與直屬船隊，視狀況緊急否馳援各海巡隊或相關海域，索性海巡署0214專案與後續法展有漸緩趨勢。
海巡署大型船舶不夠調派或是金廈水淺航行困難，政府高層不妨趁著0214翻船事件「借力使力」，也就是兩岸海巡/海警共同值勤，常態性的進行兩岸海巡單位搜救，通報機制，救生與救難的演練，但律定執法海域範圍，不涉及主權只談漁權。雙方漁船各自在所屬海域內捕魚，其他海上糾紛、刑民事案件、環保、生態維護等進行合作，也就是運用對方海警大型船舶能量共同查緝海上不法。
人類為陸地性動物，對於許多事務的思考也是以陸地為主，海洋事務比較不同，你的禁限制海域是單方面的事情，整個台灣海峽大部分也在中國200浬海域範圍內，你的權益我的主張不是劃一劃金門禁限制海域範圍，之後公告就好，海權、漁權、查緝走私都需要公務船舶（海巡、海軍）親力親為。船舶沒有出海巡弋、巡邏效果就是零，現在的問題是不只海軍，台灣海巡艦艇也少中國海警很多。
在沒有適當且多餘海巡艦艇可派遣下，與海警做聯合搜救等海事科目演練，或許是解決外離島海巡能量不足的解方；至於有部分評論指出，應將海巡沱江艦派往金門或是動用鎮海火箭的想法，我們只能說火箭這類非導引武器，要打目標可能打不準，但威嚇性射擊警告時卻有可能擊中船舶，是非常不好運的武器，這類型艦艇也甚少靠泊金門碼頭，主力應對挺別還是P100噸巡防艇。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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