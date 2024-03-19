真相大白！陳亭妃轟沒收質詢權　議事處最新調查報告曝光

0320社工工會直奔衛福部！行動5大訴求曝　要求撤回提高訪視頻率

▲社工工會發起行動、將在3月20日親赴衛福部表達意見。（示意圖／記者林志怡攝）
▲社工工會發起行動、將在3月20日親赴衛福部表達意見。（示意圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

1歲半的男嬰剴剴經安置後、卻遭保母虐待致死，負責剴剴的社工也遭警方上銬帶回調查，引起社工界強力反彈，工會也發起行動、將在3月20日親赴衛福部表達意見，並在行前發布聲明，提出5項訴求，包括全面檢視社會問題、重新舉行檢討會議並撤回提高訪視頻率要求、保障社工職業安全、檢視社工薪資與晉階制度、呼籲大眾給予社工支持等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母入監服刑，外婆礙於經濟壓力，無法親自照顧，剴剴經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，雖後來10、11月社工都稱有當面訪視，但12月時，劉姓保母藉故延後訪視，不久後就傳出男嬰受虐致死的消息。

事件爆出後，各界質疑負責剴剴的社工怠忽職守、錯失救回剴剴的機會，更因偽造文書、過失致死等遭警方上銬帶回調查，相關畫面曝光後，引起社工界強烈反彈，台北市社會工作人員職業工會更號召社工，要在3月20日直奔衛福部表達訴求，目前已有台中市、花蓮縣、高雄市、桃園市等社工團體參與聲明聯署。

工會提出的聲明提出5大訴求：

一、社會安全網只是緩解社會問題的其中一個方法，全面檢視社會問題的成因，不要將社會安全網變成「社工安全網」。

二、重新召開檢討會議，收回要求社工提高「訪視頻率」的要求。召開檢討會議需要有基層實務代表、以及服務使用者等相關意見。

三、衛福部應該與相關部會研擬網路數位媒體時代，保障社工執業安全相關機制。預防社會重大案件後，社工被肉搜公開資料、訪視被怒罵等情形，提供法律支持追究不實言責。

四、落實社工薪資制度，調查社工晉階問題，激勵資深員工久任；勿僅以進用率來看待社工人力問題，重視社工負荷與量能，協助減輕工作負擔。

五、希望社會大眾成為社工最重要的夥伴，建構一個社會安全網需要全體民眾的支持。「支持一個孩子需要全村的力量」。社工願意盡心成為其中一份力量，我們不是神，不會通靈，盼望社會大眾看見社工的限制。

此外，聲明提到，3月12日本案的社工被上銬，成為台灣社工界當晚最痛的一夜，第一線社工人員在面對服務對象時，有太多類似的處境，深怕成為被上銬的社工，社工的家人與共同合作的網絡夥伴對擔任社工的夥伴說：「當社工被上銬時，他們內心也如同我們一樣糾結。」

聲明中呼籲，把擔心勸阻的力量，轉換成呼籲社會一起支持社工，讓社工可以更安心工作，沒有後顧之憂，面對這次的集體創傷，3月20日的行動也將演出行動劇，表達讓更多人可以「銬在一起」的概念，「雖然受傷，但這些都是屬於我們社工專業走向復原的資產。」

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

社工上銬重挫士氣！工會3/20親赴衛福部　王育敏喊「2件事」要改

社工上銬「學生恐不敢填社工系」　潘文忠：看到畫面也很震撼

社工錯失搶救剴剴先機　衛福部訪視頻率指引拚4月底完成

剴剴案檢討會結束！衛福部揭8結論　專家：兒盟社工督導待加強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞