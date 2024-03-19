0320社工工會直奔衛福部！行動5大訴求曝　要求撤回提高訪視頻率

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事件爆出後，各界質疑負責剴剴的社工怠忽職守、錯失救回剴剴的機會，更因偽造文書、過失致死等遭警方上銬帶回調查，相關畫面曝光後，引起社工界強烈反彈，台北市社會工作人員職業工會更號召社工，要在3月20日直奔衛福部表達訴求，目前已有台中市、花蓮縣、高雄市、桃園市等社工團體參與聲明聯署。
工會提出的聲明提出5大訴求：
一、社會安全網只是緩解社會問題的其中一個方法，全面檢視社會問題的成因，不要將社會安全網變成「社工安全網」。
二、重新召開檢討會議，收回要求社工提高「訪視頻率」的要求。召開檢討會議需要有基層實務代表、以及服務使用者等相關意見。
三、衛福部應該與相關部會研擬網路數位媒體時代，保障社工執業安全相關機制。預防社會重大案件後，社工被肉搜公開資料、訪視被怒罵等情形，提供法律支持追究不實言責。
四、落實社工薪資制度，調查社工晉階問題，激勵資深員工久任；勿僅以進用率來看待社工人力問題，重視社工負荷與量能，協助減輕工作負擔。
五、希望社會大眾成為社工最重要的夥伴，建構一個社會安全網需要全體民眾的支持。「支持一個孩子需要全村的力量」。社工願意盡心成為其中一份力量，我們不是神，不會通靈，盼望社會大眾看見社工的限制。
此外，聲明提到，3月12日本案的社工被上銬，成為台灣社工界當晚最痛的一夜，第一線社工人員在面對服務對象時，有太多類似的處境，深怕成為被上銬的社工，社工的家人與共同合作的網絡夥伴對擔任社工的夥伴說：「當社工被上銬時，他們內心也如同我們一樣糾結。」
聲明中呼籲，把擔心勸阻的力量，轉換成呼籲社會一起支持社工，讓社工可以更安心工作，沒有後顧之憂，面對這次的集體創傷，3月20日的行動也將演出行動劇，表達讓更多人可以「銬在一起」的概念，「雖然受傷，但這些都是屬於我們社工專業走向復原的資產。」
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