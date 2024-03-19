名家論壇》蕭徐行／打詐無果　政府一點辦法也沒有

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另外，電信詐騙則是網路詐騙外的另一大惡行，歹徒甚至模仿了整個防詐行徑，法院、檢察署、警察機關、公家機關、金融機構皆可造假，這讓許多聞官色變的老實民眾，許多搞不清楚真真假假的阿公阿嬤，被隨意煽動進行金融轉帳匯款。甚至經由簡訊、Line利用民眾心理恐慌、畏懼的各式各樣、五花八門的詐騙，都在我們的身邊無時無刻隨意發生與轉傳中，只要一時不注意或是個人想法忽然短路，隨時都會陷入這樣詐騙陷阱中。
即使面對財經國師、立法委員連番對於打詐成效以及數位發展部長唐鳳的不滿，唐鳳還是可以大言不慚的說，打詐成效很好；行政院長甚至在立法院質詢中盛讚力挺政府的打詐成績優良；顯然，政府對於詐欺詐騙的認知跟民眾完全不一樣。今天謝金河唉一聲，媒體就加以報導，政府卻仍然無動於衷；那像我們這樣的升斗小民呢，事前無法得到政府部門的協助，只能自力救濟，自我揣摩詐騙貼文與詐騙內容的真義，總是要在出事後才能得到政府與媒體「亡羊補牢」式的關心，至於補償則在未定之天。
令人遺憾的是謝金河的抱怨已經一天了，政府各單位不僅無動於衷，出來說明解釋的聲明也看不到。可能是部會閣員都已經進入了「看守」狀態，認為不應該做任何事情；或是不確定會不會被賴清德政府留任，正等待閣員名單放榜之後再作決定與執行業務。至少唐鳳應該即刻下台負責，他幹了這麼多年，政府在台灣網路事業發展不確定展現了甚麼實力，至少可以看出在打詐業務上無所事事，詐欺集團是被越打越詐、越打越蓬勃。
中國大陸也同樣受到電信詐騙的影響，於是在國內外採取了具體的打詐行動。今年一月，中國與緬甸軍政府合作全力打擊緬北詐騙集團，緬甸警方逮捕了白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等6名藏匿緬北果敢詐騙集團首腦，加上另4名重大犯罪嫌疑人，一起移交中國公安。公安部組織雲南公安機關民警赴緬甸執行包機押解任務，將相關犯罪嫌疑人押解回國。其中白所成、魏懷仁、劉正祥和徐老發分屬「緬北詐騙四大家族」中的白家、魏家和劉家等3家，誘騙中國及亞洲多國民眾赴緬甸從事詐騙犯罪，且涉及殺人、傷害及非法拘禁，近年日益猖獗，中國受害民眾很多，逼得中國政府採取強硬的掃蕩措施。
相反的台灣呢？國家無能力派遣軍隊前往東南亞剿滅賊窩，執行打詐行動，卻始終都看不到政府相關部門在國內有積極作為，幾乎每天都會出現名人被冒用詐騙、民眾被網路詐騙、帳號被不肖歹徒盜用、電信詐騙要求匯款轉帳的事情發生。民眾只能依靠自己有限的能力與知識去判讀，卻無法得到政府的安全保障與協助。
民眾對政府的要求很簡單，就是保障民眾的生命安全，維護民眾生活的安定。手機時代，網路的順暢與方便已成為人們一天24小時的基本需求，怎樣適當的保障網路安全避免詐騙，乃成為當代政府的首要工作。要取得網路安全的保障也成為賴政府能否連任的重要課題之一，如何尋找適當的人才並籌建合宜安全的網路環境，乃成為最重要的任務。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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