邱國正憂中國對台動武睡不著！台灣民意基金會民調：50%沒同感

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，過半數台灣人和邱國正沒有同感，不覺得此刻台海正面臨中共武力犯台的危機。這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，台灣社會大眾對台海情勢的認知和國防部長有很大的落差。
游盈隆指出，當社會大眾對台海情勢的認知和國防部長有很大落差的時候，說明了什麼？這有兩種可能，一個是台灣社會大眾對台海情勢懵懵懂懂，另一個可能是國防部長邱國正誇大其詞。究竟哪一個是真的?是一個嚴肅的問題。
游盈隆進一步分析指出，有一點值得注意。從政黨支持傾向來看，不同政黨支持者多數都和邱國正沒有同感，不覺得中共即將對台動武，這是很奇特的現象。更具體地講，民進黨支持者中，三成九和邱國正有同感，五成一沒有同感；國民黨支持者中，四成有同感，五成沒同感；民眾黨支持者中，三成四有同感，五成九沒同感；中性選民中，三成六有同感，四成沒同感。為什麼連多數國民黨支持者都和邱國正沒有同感?這是一個有趣的現象。
台灣民意基金會本次民調訪問對象為二十歲以上成年人；抽樣方法:市話:自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話、手機：參照 NCC 公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號；訪問日期：113年3月11日 至113年3月13日；有效樣本：1,090 人(市話完成 762 份、手機完成 328 份)；抽樣誤差：在 95%的信心水準下,約 ± 2.97 個百分點加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。