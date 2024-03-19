台鋼啦啦隊一粒「2周暴增80倍粉絲」！眾喊：拜託葉保弟站穩一軍
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars近日成為網路上最熱門的話題，除了「外掛女神」安芝儇以外，被譽為「中職黑嘉嘉」的女孩一粒，在兩周前靠著一首「葉保弟應援曲」爆紅，IG也從原本不到1、2千的追蹤數，漲到現在已經有8.2萬人，為了能多多看到一粒應援，球迷們更許願，作為球員的葉保弟能站穩一軍，而且還要成功入選中職明星賽。
記者詹鎰睿／綜合報導
兩周前，原本還是默默無名的一粒，因為在球場上跳起葉保弟的應援曲「保勝大弟！葉保弟」成功吸引球迷關注，紛紛拍照錄影，結果畫面上傳後瞬間瘋傳，熱血的電吉他、搖滾的宮廟嗩吶風，不僅融合台灣在地文化，一粒充滿仙氣的舞蹈，更成為大家津津樂道的話題。
好玩的是，此後只要一輪到葉保弟上場打擊，現場球迷就會開始呼喊「一粒！」網路上更有人發起連署，希望台鋼雄鷹能讓葉保弟站穩一軍，而且未來一定要放進中職明星賽的名單中，讓大家笑到不行，紛紛認同支持。
對此，YouTube頻道「棒球筆記」也訪問到一粒本人真實想法，她大方承認知道自己在網路爆紅，「我其實在偷偷的潛水！所以我都有在看！」期待未來能在葉保弟本人面前跳給他看，也很榮幸被說很像黑嘉嘉。葉保弟則是害羞地表示，「我每天滑IG都看得到！」並稱讚一粒以及其他的啦啦隊們都跳得很好。
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