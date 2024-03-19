繁星推薦放榜！錄取率64.19%　真理大學缺額最多 、台大也缺26人

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甄選入學委員會指出，今年有65所大學1,754個學系參加招生，共提供15,972個招生名額，以及2,014個原住民外加名額。第8類學群醫、牙學系報名人數共計654人，較去年699人，減少45人，經第1階段篩選後，通過醫學系第1階段篩選招生名額人數計有327人、通過牙醫學系第1階段篩選人數則計有64人。
甄選委員會表示，第1類至第7類學群招生名額報名人數為21,851人，較去年減少1,160人；錄取結果顯示，錄取人數14,027人，較去年減少404人。參與招生校系中，僅陽明交通大學電機工程學系甲組（電資國際組）有增額錄取情形，增額錄取1名。第1類至第7類學群招生缺額1,713個，以及後續放棄入學資格後之缺額，將回流至分發入學管道招生。
根據甄選會數據顯示，繁星推薦招生缺額數最多的學校為真理大學缺額171個，其次是文化大學缺額163，以及中華大學缺額118個、銘傳大學111個、實踐大學及長榮大學皆缺額110個；頂大部分，台大有26個缺額、成大35個缺額、清大15個缺額、陽明交大10個缺額、政大12個缺額。
甄選委員會表示，今天上午9點起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。甄選委員會並同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果；錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。
考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月20日中午12點前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。
甄選委員會提醒，第1類至第7類學群分發錄取生即取得各該校系之入學資格，無論放棄與否，一律不得報名113學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，應於3月19日至3月21日每日上午9點至下午9點止，至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業，否則不得參加113學年度「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。
第8類學群通過篩選考生，須依通過篩選校系之規定參加第2階段指定項目甄試。另因錄取結果未定，故考生仍可報名參加113學年度大學「申請入學」招生，惟通過醫學系第1階段篩選之考生，不得再報名同一所大學的醫學系；通過牙醫學系第1階段篩選之考生，不得再報名同一所大學之牙醫學系。
最後，甄選委員會特別呼籲考生，經面試後而獲錄取者，即取得該醫學系、牙醫學系的入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學「申請入學」招生網路就讀志願序登記，接受統一分發。