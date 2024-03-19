街頭捕獲野生「3童顏女神」！Twins罕見合體 零修圖真實狀態曝
香港女星容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）的經紀公司都是英皇娛樂，當年蔡卓妍與鍾欣潼組成女團Twins出道時，雙方時常在工作上合作，感情非常好，至今出道20年沒變過，3人早已情同家人，還組了「龍虎豹」的閨密組合，日前容祖兒還擔任Twins的演唱會壓軸嘉賓，可見交情之好。而近來容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼前往新加坡拍攝節目時被粉絲巧遇，3人合體同框，真實狀態極佳，被粉絲直呼是「零死角女神」、「童顏女神」。
記者吳雨婕／綜合報導
近日有許多粉絲在小紅書分享在新加坡巧遇容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼的照片、影片，容祖兒在照片中穿著俏麗的黃色細肩帶洋裝，露出好身材；蔡卓妍則是穿著紅白條紋襯衫、短牛仔褲與白色球鞋，一派青春的輕鬆裝扮；鍾欣潼是「下半身失蹤」穿搭，白色長襯衫裡頭搭短裙，3人自在的走在新加坡街頭談笑，面對粉絲打招呼也都大方回應。
其中還有粉絲目擊下雨時，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼一起擠在一把小雨傘裡面躲雨，畫面可愛又溫馨，而3位天后的好身材也讓許多人驚呼根本不像是40歲，狂讚是「零死角女神」。事實上，3人這次同框是為了拍攝綜藝節目《因為是朋友呀》，剛好這次的取景地點選在新加坡，她們沿路品嚐了許多當地美食、小吃，還大方吃起榴槤甜點，親民又接地氣的模樣，讓不少巧遇她們的粉絲開心不已。
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