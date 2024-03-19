美女主持人直播秀「露點不雅照」！曬原圖拍片道歉：那是油畫
32歲大陸女星馬卉演過戲劇《紀委書記》、《獵場》，也是名主持人。近日她在直播中分享手機相簿裡的照片，意外出現一張露點照，引發軒然大波，事後她澄清「那是油畫」。昨（18）日她曬出那幅油畫並向大眾道歉，「對於佔用公共資源給大家帶來了困擾，備感內疚和不安，我為此深表歉意。」強調今後不會再出現類似的「烏龍事件」，不過馬卉的帳號傳出已被永久封禁直播權限，而本人對此尚未做出回應。
記者薛羽彤／綜合報導
馬卉14日開直播和粉絲互動，她拿著手機秀相簿裡的照片給大家看，其中一張她快速滑過，並笑說：「剛剛那個不敢給你們看」，第二次滑到該張照片時，隨即被網友截圖放大，清楚可見像是一名裸女的胸部特寫，重點部位相當清晰，馬卉還問網友：「剛剛你們有看到嗎？」事後她回應是自己收藏的油畫，否認不雅照。
相隔4日，馬卉錄了一段影片致歉，對於網路上聲稱的「露點不雅照」，她澄清只是她收藏的油畫，並在影片中曬出畫作，同時將裸露部位打上馬賽克，馬卉解釋自己很喜歡油畫，也會特別收藏，「遇到喜歡的油畫就喜歡拍照留念，所以出現了直播當中的烏龍事件。」
最後，馬卉向大眾道歉，「因為我個人的失誤，導致在直播當中不小心露出，造成不必要的誤解，為此我深感歉意。請大家理性看待問題，不要以偏概全、不要斷章取義，之後我會時刻注意在公眾平台的一言一行。」
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