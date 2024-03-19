天氣真的很玄！北台灣「今晚轉雨」冷氣團殺到　氣溫大怒神探10度

急降溫探10°C！7-11特大美式30元、拿鐵買2送1　全家寄杯5杯190元

▲7-11明（20）日櫻花季開跑，特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1，還有水果茶／英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11明（20）日櫻花季開跑，特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1，還有水果茶／英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（19）日變天降溫，有機會出現攝氏10度以下氣溫，早上先來杯咖啡、熱飲暖暖胃，7-11今起有氮氣咖啡第2杯只要1元、熱巧克力可可歐蕾買1送1，明（20）日櫻花季開跑，特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1，還有水果茶／英式紅茶買2送2；全家寄杯特濃美式5杯190元、特濃拿鐵5杯225元，優惠只到今天。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）

會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」

▲7-11限時四天，特大杯美式買2送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，特大杯美式買2送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲（圖／7-11提供）
▲會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。（圖／7-11提供）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結

▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／純奶茶買4送2，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵買4送2，6.7折（原價90元、特價60元）
◾大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶買4送2，6.7折（原價75元、特價50元）

▲7-11線上寄杯有國際早餐日咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有國際早餐日咖啡優惠。（圖／業者提供）
📍Line禮物｜即起至3月20日
Line購物中隱藏咖啡買1送1優惠，只要於指定商品銷售期間「購買/贈送」指定商品給好友，且收禮者於活動日期內於門市兌換完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。 單一LINE帳號不限購買/送禮次數。

◾熱巧克力可可歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）🔎點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）🔎點此購買
◾特大杯冰珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買
◾大杯熱珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買

▲LINE禮物有7-11咖啡買一送一電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
▲LINE禮物有7-11咖啡買一送一電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
🟡全家便利商店

📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家門市指定熱飲買一送一。（圖／業者提供）
▲全家門市指定熱飲買一送一。（圖／業者提供）
📍APP｜3月14日至3月19日
◾大杯特濃美式5杯190元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）

▲全家線上寄杯尚有白色情人節優惠。（圖／手機截圖）
▲全家線上寄杯尚有白色情人節優惠。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

🟡OK超商
📍門市｜即起至3月27日
◾黑糖醇奶茶，76折，原價65元、特價49元

📍門市｜即起至4月3日
◾門市購買高鐵票券，立即享大杯美式買1送1，5折，原價45元、特價23元

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