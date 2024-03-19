急降溫探10°C！7-11特大美式30元、拿鐵買2送1　全家寄杯5杯190元

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📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）
會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結
📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／純奶茶買4送2，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵買4送2，6.7折（原價90元、特價60元）
◾大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶買4送2，6.7折（原價75元、特價50元）
📍Line禮物｜即起至3月20日
Line購物中隱藏咖啡買1送1優惠，只要於指定商品銷售期間「購買/贈送」指定商品給好友，且收禮者於活動日期內於門市兌換完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。 單一LINE帳號不限購買/送禮次數。
◾熱巧克力可可歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）🔎點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）🔎點此購買
◾特大杯冰珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買
◾大杯熱珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜3月14日至3月19日
◾大杯特濃美式5杯190元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月27日
◾黑糖醇奶茶，76折，原價65元、特價49元
📍門市｜即起至4月3日
◾門市購買高鐵票券，立即享大杯美式買1送1，5折，原價45元、特價23元