白沙屯媽祖要進廟！紫衣姐「大字型」擋正門口 真相曝光全場戰翻
白沙屯拱天宮媽祖18日凌晨起駕，展開徒步進香活動，引來18萬名香燈腳緊緊跟隨。然而參與人數一多，許多亂象也跟著發生，一名網友投訴有女信徒不顧旁人制止，硬是在「粉紅超跑」要進入時擋在廟門口，畫面曝光後隨即引起眾人熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友18日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中PO出照片，只見白沙屯媽祖的「粉紅超跑」當時正準備進入一間宮廟，但一名身穿紫色外套的婦女「大字型」伸開雙臂，在轎子動線上擋住宮廟大門口，讓原PO傻眼喊「這位大姐太誇張了，她擋在廟正門口，旁人制止下，她還說是在護駕」。
畫面曝光後，不少網友也搖頭直呼「是把自己當成神職人員了」、「香燈腳一多，什麼樣的人都有」。另外還有知情人透露，「我知道這位大姐，她是資深香燈腳，早期媽祖停駕我們都會幫忙顧轎，但這個行為真的太過了，廟的正門是神明的大門，這是在擋神嗎？」、「每當聖母要停駕或駐駕，這位大姐都會提前站在門口示意停止線，真的是要有廟方或警務人員好好的跟她溝通一下了，這樣感覺是在幫倒忙」。
不過，事後也有人自稱是紫衣婦女好友並出面解釋，她是經過供天宮授權幫忙維護，「常參與媽祖進香的人都知，鑾轎三進三退時會自動退出一條路線」，而近幾年參與進香的人數增加，她為了避免不知情香客誤闖造成受傷，才上前幫忙維護；原本有發臂章給她，但因臂章遺失而沒掛上，可能才因此遭到誤會。