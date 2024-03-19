轟深坑大火、虐童案處置「慢半拍」！黃瀞瑩要求蔣市府專案報告
台北市1歲男童遭兒福聯盟轉介的劉姓保母凌虐致死，引爆社會怒火。台北市議員黃瀞瑩表示，近期深坑大火、虐童案、監視器傳輸費案等，多次「慢半拍」的處理態度，還有差強人意的市政效率，顯示蔣市府的螺絲完全鬆了！民眾黨將在週五的市議會程序會上，強烈要求蔣市府針對兒虐、監視器等案進行專案報告。
記者呂炯昌／台北報導
黃瀞瑩昨日晚間於臉書發文指出，台北市議會即將在4月8日開議，回顧蔣市府上任一年多以來，從去年5月到今年2月，累計發生11起天坑事件，範圍擴及台北許多行政區，再到近期深坑大火、虐童案、監視器傳輸費案等，多次「慢半拍」的處理態度，還有差強人意的市政效率，再再顯示蔣市府的螺絲完全鬆了。因此，民眾黨將在週五的程序會上，強烈要求蔣市府針對兒虐、監視器等案進行專案報告。
黃瀞瑩表示，台北市監視器傳輸費近日引發爭議，此案編列的預算金額龐大，簽約的程序透明度與合法性也受到質疑，台北市議會民眾黨團要求蔣萬安市長，立即釐清此案，確保公共資源正當使用，保障台北市民的權益，同時針對預算編列、協商歷程，在臨時會中對市民朋友清楚說明。
黃瀞瑩指出，蔣市府就職週年的標語是「永續共融 希望首都」，要達到共融，不能只用作文式的檢討報告草草帶過；要讓市民感受到希望，就不該只在一次次的爭議上找擋箭牌；要避免憾事再次發生，更不應只用臉書文推諉卸責，如何有效改善制度面的問題，真正讓城市共融、讓市民有希望，是蔣市府現在應該思考的功課。