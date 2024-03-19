電價真的要調漲了？陳建仁曝這群人漲幅會較高 考慮補貼弱勢族群
電價審議委員會將在本週五召開會議，經濟部也預計於本週拍板電價，對此行政院長陳建仁今（19）日受訪表示，電價評估中會做很細緻的調整，用電大戶會給予較高的電價，而一般民眾較低，同時對於弱勢族群也在考慮怎麼樣給予補助，重申電價會很細緻地來調整，兼顧民生物價外，也要兼顧台電永續發展，讓電價調漲更加地合理、合情、合法。
記者陳威叡／台北報導
對於電價是否調整將在本週拍板，引發外界關注，陳建仁表示，由於烏俄戰爭緣故，國際燃料的價格大量的上升，所以各國在當時就已大幅地調升電價，很感謝台電為了要平穩物價的上升，一直在做相關配合，也使得台灣電價的調漲幅度沒有那麼高，讓民生物價能夠得到很好的控制。
陳建仁說，對於電價也做相關評估中，會很細緻的調整，對於用電大戶會給予比較高的電價；用電一般的民眾會給比較低的電價，並且在產業的部分，如果經營狀況相當良好的產業，電價價格會比較高，對於還沒有復甦的產業，也會給比較低的電價；同時對於弱勢族群，也在考慮怎麼樣給予補貼。
陳建仁表示，去年歲入歲出初步有賸餘，這部分要感謝國人，還有所有的民間企業大家努力，使經濟能夠有所成長，後續會進一步盤點後再來決定，至於補貼台電相關額度，還需要經過精算後才能決定。
陳建仁指出，會讓台電電價做很細緻的調整，兼顧民生的物價外，也要兼顧台電永續發展，大家一起來努力，「讓電價的調漲更加地合理、合情、合法。」