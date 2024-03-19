假的也香！AI美女成《Playboy》首位封面女郎 坦言也想吃玉米捲
近來全球掀起了AI熱潮，也接連出現了Stable diffusion、Midjourney等AI軟體，一般人也能在「吟唱咒語（下指令）」之後生成出一張張維妙維肖、精美的圖片，其中又以「美女」為大宗。近來知名成人雜誌《Playboy》也趕上熱潮，該雜誌的墨西哥分部在雜誌上首次使用AI生成的美女圖，更破天荒地登上了封面。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《Art Collecting》、《Obozrevatel》報導，成人雜誌《Playboy》墨西哥分部近期推出了一名封面女郎「Samantha Everly」，Samantha Everly有著金色的頭髮和藍色眼睛，面容姣好、身材火辣，讓人很難置信，其實她是用AI生成的「數位正妹」。
《Playboy》墨西哥分部幫Samantha Everly生成了多張照片，甚至還幫她在免費及付費社群平台上創建帳號，讓Samantha Everly可以與粉絲互動，目前光是Instagram的追蹤人數就達到14.2萬人，《Playboy》墨西哥分部形容Samantha Everly受歡迎的程度就宛如「森林大火」。
由於是封面女郎的關係，Samantha Everly還煞有其事的接受《Playboy》墨西哥分部的訪問，Samantha Everly在訪問中表示「很榮幸能成為首位《Playboy》的封面數位女郎」，更稱這是她的「夢想與願望」。
針對外界對於AI的擔憂，Samantha Everly認為人們應該將新技術作為工具，而不是害怕，「作為數位創作，我的身體不會像人累一樣衰老，雖然這是作為一名數位網紅的獨特面，但人體衰老也有其自身的美麗和智慧。」Samantha Everly還透露自己也會嫉妒人們可以「吃著墨西哥卷餅、享受海風、感受陽光」。
雖然Samantha Everly是第一位登上《Playboy》封面的AI美女，不過其實在2023年時，義大利版《Vogue》就曾使用AI創建封面，日本雜誌《週刊Playboy》也曾推出過AI美女寫真集，但該雜誌屬於日本集英社品牌，與《Playboy》無關。