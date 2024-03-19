徐巧芯手比「阿達」手勢被罵爆！她親解釋：因吳思瑤根本不會受傷
一歲多男童遭虐死案引發各界關注，立法院衛環委員會昨天邀請相關首長就「社會安全網」進行專題報告，怎料民進黨吳思瑤嗆召委王育敏不適合做主席，霸佔備詢台與國民黨立委徐巧芯、王鴻薇爆發推擠，吳狂喊「我會受傷」，讓徐巧芯傻眼比出「阿達」手勢，在網路上引發熱議。對此，徐巧芯也親自解釋，吳思瑤根本就不會受傷，吳思瑤一直說謊、造謠說自己會受傷，但反而是因為吳思瑤有做指甲，王鴻薇被她的指甲抓到還比較痛，所以她就有那個手勢，因為吳思瑤根本就不可能會受傷。
記者林怡昕／台北報導
昨天衛環委員會演變成藍綠女立委大戰，吳思瑤霸佔備詢台與徐巧芯、王鴻薇互搶麥克風，一度發生推擠，吳思瑤當場狂喊「巧芯，這樣我會受傷、你用力擠我」，被徐回嗆「不會不會，你沒有那麼脆弱」！不過吳思瑤仍霸佔麥克風，讓徐巧芯傻眼手比出二，在太陽穴附近晃動，比出「阿達」手勢，慘遭網友製作圖卡攻擊。
徐巧芯昨在直播中還原當時的推擠現場，她指出，王鴻薇站在吳思瑤左邊，把麥克風按掉不讓她講，因為不是吳的發言時間，自己則是站在吳思瑤右邊，兩人有推擠，但實際上排除對方的方式就跟打籃球一樣，不可能讓吳思瑤受傷，但在過程中吳思瑤一直喊、在演戲，陳玉珍則站在後面幫忙。
徐巧芯也解釋，當時吳思瑤表情看起來快掛了，但其實根本就不會受傷，「我之所以會比那個動作，是因為吳思瑤一直說謊、造謠說自己會受傷」，但反而是因為吳思瑤有做指甲，王鴻薇被她的指甲抓到還比較痛，惡人先告狀就是這樣，自己在推擠時有其他藍委跟她說吳思瑤的狀況，所以她就有那個手勢，因為吳思瑤根本就不可能會受傷。