建商岳父捲房屋糾紛 黃國昌：交法院判決、沒必要潑糞式報導
民眾黨立委黃國昌被爆料捲入房產買賣糾紛，有消費者向黃國昌岳父高熙治經營的恆合建設購買房屋卻「一屋二賣」，本來購買一棟北投區總價6千多萬元的預售屋，交屋過程因驗屋、貸款程序幾經波折，恆合建設甚至片面解約，年初全案仍在調解過程中，就將房子轉賣給黃國昌妻舅、恆合掛名負責人高均。對此黃國昌回應，私人契約糾紛，交給法院判決就好，更沒必要放話給週刊潑糞報導。
記者邱新博／台北報導
《鏡週刊》報導，鄭姓消費者指控，他向恆合購買一棟位於北投區總價6千多萬元的預售屋，交屋過程因驗屋、貸款程序幾經波折，恆合建設甚至片面解約，年初全案仍在調解過程中，就將房子轉賣給黃國昌妻舅、恆合掛名負責人高均。鄭先生氣憤表示，他是時代力量創黨贊助人之一，與恆合建設協調過程中，他數次委託黃國昌敦促恆合解決紛爭，卻遭冷漠以待。
黃國昌今天出席民眾黨團會議，在會後受訪時，被媒體問及房產糾紛，黃國昌表示，「我覺得喔，這種私人之間契約上的糾紛，就交給法院判決就好了，沒有必透過鏡週刊用這種潑糞式報導來處理。」
至於鄭姓消費者找他調解紛爭？黃國昌說，那時他在當律師了，鄭姓消費者要委任他，他沒有接受，「事情就這麼簡單」。
至於鄭姓消費者說當初時代力量創黨時有幫忙，黃國昌表示，「我真的不知道要怎麼說這件事」，他再次強調，這件事非常簡單，私人之間契約的糾紛跟公共利益沒有關係，然後透過《鏡週刊》用這種潑糞式報導，「我只能夠說很遺憾，他唯一有跟我接觸的是希望委任我當他的律師，我沒有接受因為我在當律師的時候，我對於自己接受委任的案件是非常要求。」