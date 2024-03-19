驚！釀土石流元凶恢復營運 居民狂喊睡不著！議員爆：林右昌准的
基隆市備受爭議的月眉土資場，因2019年因大雨造成土石溢流、崩塌，遭市府勒令停業至今，業者上週召開恢復營運說明會，當地居民紛紛反對，擔憂砂石車進出所造成的交通事故，再度成為地方夢魘。即便業者承諾會嚴格控管車次、嚴禁超速及超載，居民對此仍不採信。
記者陳宜加／台北報導
基隆市議員韓世昱今（19）日出示公文表示，當初土資場在大雨過後發生土石溢流、崩塌，地方居民還心有餘悸，加上長年重型車輛進出，使地方交通事故頻發，更是讓居民往來險象環生。好不容易停業了，前基隆市長林右昌卻在卸任前9天，核准復營運許可，也沒有任何的但書，根本是放完火就跑。
韓世昱提到，地方居民更痛批，土資場停業五年卻在林市長卸任前倉促開放，沒有與居民充分溝通，儼然是把地方居民的安全與意見當成空氣。
韓世昱說，經查現任市長謝國樑上任後，在2023年底曾到位於暖暖區的土資場會勘，後續裁示業者若要恢復營業，必須召開地方說明會妥善溝通，也取得居民同意後，市府才會同意恢復營運。
韓世昱也提及，基隆市政府都發處則重申，會嚴守市長會勘時的裁示，請業者與地方居民溝通並取得地方居民同意後，市府才會審核復工 ; 本次業者所召開的說明會事項，也會要求業者逐一提出改善計畫，最終一定是在居民同意下，方有可能完成復工。