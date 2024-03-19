豬哥亮生前愛店「七賢鴨肉飯」無預警停業！老饕錯愕：吃不到了嗎
已故秀場天王「豬哥亮」（謝新達）生前最愛到高雄的「七賢鴨肉飯」光顧，透過女兒謝金燕的分享後，讓該間經營47年的老店人氣攀升，成為不少觀光客必吃美食。怎料，七賢鴨肉飯近日卻被人發現已經好幾天都沒有營業，就連Google Map上都顯示 「暫停營業」，讓許多老饕聽聞後相當錯愕，無法接受。
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，這間位在高雄七賢二路的「七賢鴨肉飯」，從民國66年開店至今曾歷經3、4次的店面搬遷，但生意依舊火熱，遠近馳名，成為許多老饕必吃的口袋名單，由於鄰近六合觀光夜市，自然也吸引不少觀光客上門。
不過疑似因為缺工問題，即便開出4萬元的薪水，仍徵求不到剁肉手，從去年5月取消內用，改為僅提供外帶的服務。怎料，近期卻被不少民眾發現「七賢鴨肉飯」沒在開門營業，每次經過都是鐵門緊閉，就連Google Map上都顯示「暫停營業」的狀態，讓老饕們哀號一片。
據《東森新聞》報導，鄰近店家透露，因為老闆娘日前不慎摔傷住院開刀，再加上員工們都是上了年紀的長輩，才會導致人手不足，間接證實缺工問題，所以才會決定休息一陣子暫停營業，讓老闆娘在家專心休養。經《NOWnews今日新聞》撥打電話後無人接聽，何時才會重新營業，仍然是個未知數。
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