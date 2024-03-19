泰勒絲超模閨密2億豪宅失火！94位消防員搶救 「超慘畫面曝光」
31歲的英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）以搞怪的作風聞名，近年進軍大銀幕，因為演出電影《自殺突擊隊》中的魅惑女巫一角走紅，在演藝圈有著好人緣的她，與天后泰勒絲、好萊塢影星瑪格羅比都是好友。身價上億的她近來傳出在洛杉磯的700萬美金（約台幣2.2億）豪宅失火，僅3小時就把豪宅燒個精光，還出動高達94名消防員救火，所幸當時沒有人在家，卡拉迪樂芬妮的兩隻愛貓也順利救出。
記者吳雨婕／綜合報導
綜合外媒報導，在洛杉磯豪宅失火時，卡拉迪樂芬妮正在英國倫敦演出，得知消息後，她在社群媒體上分享心情，她首先感謝消防人員與幫助救災的人，接著無奈表示：「今天我的心碎了，我簡直不敢相信，生活可能會在眨眼之間發生改變。」她心有戚戚焉地說：「所以，珍惜你擁有的。」
洛杉磯消防局透露，失火的狀況沒有造成一般民眾、消防員受傷，至於起火點是在4層樓高建築的2樓，疑似是因為風大，導致起火物掉落在2樓造成。消防員抵達後，花了3小時才撲滅火勢，之後消防員進入建築物進行通風。經過調查後發現，沒有任何跡象表明這起失火是犯罪活動造成的。
卡拉迪樂芬妮是超模與時尚指標，截至2022年為止，還是全英國收入最高的超模，身價高達15億台幣，收入主要來自她於美國的兩家公司，引人注意的是，她本人也是家族企業的董事之一，身家不凡。近幾年她則是轉往大銀幕發展，演出《紙上城市》、《星際特工瓦雷諾：千星之城》。
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