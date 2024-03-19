楊冪小拇指短到太離奇！詭異照片登上熱搜 本人親自揭原因
37歲「陸劇女王」楊冪有張宜古宜今的臉蛋、豐滿隱乳及一雙招牌鉛筆腿，如漫畫女主角的美貌備受男性傾慕、女性推崇，近日她身體的某一部位又引起熱烈討論，還因此登上熱搜，原來是近照的小指頭短到離奇，被網友揶揄都長到腿上去了！而本人也曾經揭露背後原因。
記者楊穎軒／綜合報導
楊冪昨（18）日傍晚在微博上傳3張收工的照片，她穿OVERSIZE卡通圖案棉上衣，Leggings貼腿褲，與身後夕陽合影，配文寫下：「今天比太陽下班早！」其中一張相片，楊冪高舉雙手，明顯可見左右手的小拇指異常短小。
該照片被網友截圖放大瘋傳，「好可愛的小姆指」、「給我姐一點面子」、「我喜歡了這麼多年，竟然才知道她手指短」、「我也是短一截」、「沒事！咱們也會像大冪冪一樣有錢」、「反正冪姐腿很長！」
楊冪的短小指被猜測是先天原因，其實本人確實親口證實過，先前受訪時說要給大家看自己某個生理缺陷，「我的這個小拇指特別的短」，指一般人小拇指長度應該到無名指的一半再多一點，還親自伸手比劃，「對不對，你看我這個它就到這（而已）！」
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