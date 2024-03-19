韓韶禧「陷小三疑雲」形象重創！合作3年銀行不續約 代言遭撤換
韓星柳俊烈跟韓韶禧15日戀情被曝光後，昔日和柳俊烈在一起7年的惠利發文「真有趣」，讓韓韶禧陷入小三風波。昨（18）日惠利發文對於「真有趣」造成韓韶禧受到網友攻擊，感到抱歉，不過韓韶禧形象已受創，與她合作代言3年的銀行，昨日宣布不續約，並表示已找到新的代言人。
記者薛羽彤／綜合報導
根據《體育首爾》報導，韓韶禧2021年起就擔任「NH農協銀行」代言人連續3年，此次合約已經在3月初到期，不過這次約滿以後NH農協銀行決定不續約，也宣布已找到新的代言人，準備拍攝宣傳影片。
韓韶禧跟柳俊烈、惠利的三角關係越演越烈，韓韶禧因此被網友貼上「小三」、「換乘戀愛」等標籤，韓韶禧的公司「9ato娛樂」昨日發出聲明，將提告惡意誹謗的網友，「韓韶禧因為是演員，所以很感謝大眾對她的關心，也一直在努力回報大家的愛與支持，但在當一個演員之前，作為一個人，對於毫無分寸的惡意留言，她其實過得非常辛苦，公司不論惡性內容的輕重，將對所有損害藝人名譽行為的散布者進行強硬應對。」
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